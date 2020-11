Twitter merkinnyt varoituksen noin kolmannekseen Trumpin tviiteistä

Sosaalisen median palvelut ovat ryhtyneet merkitsemään ahkerasti Yhdysvaltain vaaleihin liittyviä valheellisia julkaisuja ja kommentteja totuuden vastaisiksi. Lisäksi kansalaisia väkivaltaisuuksiin lietsovia kehotuksia on poistettu.

Twitter on lisännyt noin kolmannekseen istuvan presidentin Donald Trumpin vaalipäivästä lähtien kirjoittamiin tviitteihin merkinnän valheellisuuden uhasta.

Merkintä on lisätty myös esimerkiksi demokraattipuolueen Ben Wiklerin tviittiin, jossa hän väitti ennenaikaisesti, että demokraattiehdokas Joe Biden on voittanut Wisconsinin osavaltion.

Twitter jäädytti Trumpin entisen kampanjapäällikkön Steve Bannonin tilin, kun hän oli toivonut liittovaltion poliisin FBI:n johtajan sekä hallituksen pääepidemiologin päiden katkaisemista.

Päänkatkaisemista toivoneen Bannonin videon poistivat tiettävästi kaikki sosiaalisen median palvelut.

Trump: "Twitter on sekaisin"

"Tässä twiitissä jaettu sisältö on kiistetty kokonaan tai osittain. Sen äänestämistä tai muuta kansalaisvaikuttamista koskevat väittämät saattavat johtaa harhaan", Twitterin merkinnöissä lukee.

Tviitit, joihin merkintä on lisätty, on piilotettu varoitusmerkinnän taakse. Tviitin sisällön saa esiin klikkaamalla varoituksen ohessa olevaa näytä-nappia.

Twitter on niin ikään lisännyt merkintöjä tviitteihin, joissa kirjoittajat väittävät vaalituloksen ratkenneen. Niissä todetaan, ettei vaalitulos ole vielä selvillä.

Valheellisuusmerkintä on lisätty esimerkiksi Trumpin tviittiin, jossa hän väittää, että voittaisi vaalit helposti, jos "lailliset äänet laskettaisiin". Lisäksi hän väittää, että vaalitarkkailijoita ei ole päästetty tekemään työtään. Todellisuudessa vaalitarkkailijat ovat päässeet seuraamaan ääntenlaskentaa ja vaaleja.

Useita presidentin pojan Eric Trumpin tviittejä on niin ikään merkitty valheellisiksi.

Donald Trump kirjoitti Suomen aikaan perjantaiaamuna Twitteriin viestin, jossa hän sanoo "Twitterin olevan sekaisin".

Facebook poisti ryhmän

Facebook poisti torstaina nopeasti kasvavan ryhmän, jossa Trump-kannattajat julkaisivat väkivaltaviestejä.

"Stop the steal" -nimiseen (vapaasti suomennettuna: "estäkää vaalien varastaminen") ryhmään tuli noin tuhat uutta jäsentä joka kymmenes sekunti. Usea näkyvä republikaani mainosti ryhmää seuraajilleen.

Facebookin mukaan ryhmään julkaistiin paljon viestejä, jotka kannustivat ihmisiä väkivaltaan. Ryhmää ylläpitänyt henkilö sanoi, että tarkoituksena oli järjestää rauhanomaisia protesteja.

Jo ennen vaaleja Facebook poisti tuhansia Facebook-ryhmiä, joissa ihmisiä kannustettiin aseelliseen liikehdintään.

Torstaina Facebook ryhtyi merkitsemään ennenaikaisia vaalitulosta koskevia väitteitä Twitterin tapaan valheelliseksi. Lisäksi palvelu poisti tiedot valheellisia väittämiä sisältävien julkaisujen tai videoiden katsojaluvuista.

Snapchat-alusta poisti torstaina Trumpin julkaiseman videon, jossa Biden sanoo, että hänellä on "tiimi vaalivilppiä varten".

Video on otettu irti yhteydestään.

Biden on sanonut kommentin kampanjansa vaalivilppiryhmästä haastattelussa, jossa häneltä kysyttiin, miten mahdolliseen äänestäjien pelotteluun on valmistauduttu. Vaalivilppitiimi on siis Bidenin kampanjan ryhmä, joka pyrkii estämään vilppiä eikä tekemään vilppiä.

Selkeä suunnanmuutos aiempaan

Sosiaalisen median alustojen aiempaa selvästi ripeämmät ja laajemmat toimet valheellisten julkaisujen merkitsemisessä tai poistamisessa ovat selkeä muutos niiden aiempaan menettelyyn.

Osa uusista toimintatavoista aloitettiin esimerkiksi Facebookin toimesta vasta vaalipäivän jälkeen uusien sääntöjen muodossa.

Erityisesti Facebookia ja Twitteriä on vaadittu vuosien ajan puuttumaan poliittisissa kampanjoissa esitettyihin väitteisiin, mutta ne ovat pääasiassa kieltäytyneet tekemästä niin.

Vielä syyskuussa Facebook vakuutti, ettei se ryhdy tarkistamaan faktoja alustalla julkaisuista viesteistä, vaikka Yhdysvaltain kongressi vaati yhtiötä toimiin poliittisten kampanjoiden valheiden suitsimisessa.

Käytännössä Facebook ilmoitti tuolloin, että se aikoo sallia valheelliset poliittiset viestit.

Samalla Facebook sanoi, että se sallii jatkossakin poliittisten kampanjoiden kohdentamisen käyttäjille näistä kerättyjen tietojen avulla.

Vuonna 2016 Facebookin kohdennettua mainontaa käytettiin miltei 90 miljoonan käyttäjän osalta Facebookin mukaan "asiattomasti" Britannian EU-eron ja Trumpin valinnan tukemiseksi, kun yhtiö luovutti käyttäjien tietoja Cambridge Analytica -yhtiölle.

Kriitikot vaativat sosiaalisen median jättejä kovempiin ja nopeampiin toimiin.

Esimerkiksi vaaleihin liittyviä viestejä on nyt ehditty näkemään ja jakamaan laajasti ennen kuin niihin on lisätty merkinnät valheellisuudesta.

Osa kriitikoista vaatii, että pelkkien merkintöjen lisäämisen sijaan valheelliset julkaisut pitäisi poistaa kokonaan.