Joe Biden ohitti Trumpin ratkaisevan Pennsylvanian osavaltion ääntenlaskussa – jos ennakkoäänten suunta ei käänny, Biden on seuraava presidentti

Vast: Miten se menikään?

Seppo Huuskonen: "Politiikka on siitä ihmeellinen laji, että sijoituksella ei ole mitään väliä loppu tulokseen. Tästä on hyvä todistus Ruotsin vieressä olevasta maasta, jossa eräs puolue sai toiseksi eniten ääniä ja ei saa osakseen kuin moitteita."



Niinpä niin. Ruotsin viereisessä maassa on ollut aina hallituskipeitä puolueita jotka ovat aina halunneet päästä hallitukseen, oli vaalitulos mikä tahansa.

Mutta poikkeuksena tässä Ruotsin viereisessä maassa on yksi puolue joka suorastaan välttelee vastuun ottamista. Yksissäkin vaaleissa viiden edustajan pienpuolue kutakuinkin kahdeksankertaisti kannatuksensa, sai peräti 39 edustajaa.

Vaan niin sitä kuitenkin löytyi tekosyy jäädä oppositioon lihomaan, hillotolpat kun oli jo varmistettu.