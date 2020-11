Joe Biden ohitti Trumpin ratkaisevan Pennsylvanian osavaltion ääntenlaskussa – jokainen ääntenlaskun tunti vie Bideniä kohti presidentin virkaa

San Fraciscon siirtymä revennyt yli koko maan...

Yhdysvallat ei mitenkään edusta yhteisiä arvoja, hieman niin kuin nimensä veroisesti voisi arvioida - United States of America. Nyt näin ison repeämän eli jakautuman johdosta nimeksi sopisi esimerkiksi Divided States of Republics and Democrates. Eli maalla sopisi olla kaksi presidenttiä ja itse Valkoinen talo voitaisiin maalata punaisella ja sinisellä keskeltä kahtia. Valitettavan suuret ovat arvoerot juuri näillä puolueilla,demokraateilla ja vanhollismielisillä, ehkäpä itsekkäilläkin republikaaneilla. Totta on etteivät 50 osavaltiota mitenkään edusta yhteisiä talous ja elinoloarvojakaan, mutta että näin ristiriitaista tilaa mitä vaalit paljastavat ei mitenkään soisi olevan. Yhdysvallat maksaa tällaisesta eriarvoistamispolitiikastaan, onhan se nähty jo senaatin päätöksissä joita niin sanotusti nykyinen omavaltaisesti käyttäytyvä presidentti ( muuan Donald J Trump) on useasti veeto-oikeuksillaan kyennyt lisäksi muuntelemaan.



Ehdottomasti presidentin pitäisi pyrkiä toimimaan koko maata ja kansaa yhdistävästi ja neutraloimaan epäoikeudenmukaisuuksia. Tällaisella henkilöllä maan johdossa olisi arvokas tehtävä rakentaa Yhdysvallat uudelleen kunnioitusta herättäväksi sekä uutena tekijänä myöskin sotatoimia kaihtavaksi demokratiaksi. Mutta tuskinpa yksi uusi nelivuotiskausi, vaikka maa saisi uudet kasvot johtopaikoille niin täyttä käänöstä kykenisi aikaansaamaan. Nyt tänä päivänä presidentinvaalit paljastavat vaikea tilan missä maa tulee jatkossa elämään mitä todennäköisimmin. Suurvalta-asema maailmankartalla edellyttäisi, että valtiota johtaa täysijärkinen ihmisyyttä kunnioittava ja maata rakentava henkilö joka ajattelisi ei niinkään itseään, vaan koko ihmiskuntaa ("Suuri askel ihmiskunnalle"). Elääkö Pohjois-Amerikan mantereella tällainen ihmisyksilö juuri tänä päivänä?

