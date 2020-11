Biden ohitti Trumpin Georgiassa – hän on enää yhden valitsijamiehen päässä presidentinvaalien voitosta

Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskenta on ratkeamassa. Seuraavan presidentin nimi on nyt hyvin todennäköisesti Joe Biden. Biden on hetki sitten kello 11.30 Suomen aikaa mennyt ääntenlaskennassa johtoon Georgiassa. Bidenilla on vajaa tuhat ääntä enemmän kuin Trumpilla.

Jos muissa auki olevissa osavaltioissa ääntenlaskenta muokkaa tulosta siten kuin nyt näyttää, Trumpilta on voitto karkaamassa Georgian myötä.

Virallista tulosta saadaan vielä odottaa jopa päiviä, mutta käytännössä 77-vuotiaan demokraattipoliitikon voitto saattaa varmistua jo lähitunteina.

Sen jälkeen taistelua vaalituloksesta ja äänestäjien mielikuvista jatketaan katuprotestien voimalla. Juristit käyvät samalla omaan kamppailuaan osavaltioiden tuomioistuimissa ja myös liittovaltion tasolla.

Presidentti Donald Trump pyrkii kiistämään koko vaalituloksen laillisuuden ja rehellisyyden, mikä on ennennäkemätöntä käytöstä Yhdysvaltain kaltaisen vakaan demokratian presidentiltä.

Trumpin alkuvaiheen hyvä tulos on ääntenlaskennassa sulanut vääjäämättömästi kuin hitaasti padassa muhiva kalkkuna. Tulosluvut ovat kääntyneet keskiviikkoaamuna tuoreeltaan nähdyistä parissa vuorokaudessa aivan toisenlaisiksi, vaikka Trumpin uho onkin jatkunut Twitterissä.

Vain satojen äänien ero Georgiassa

Trump johti kello kymmenen jälkeen Suomen aikaa Georgiassa enää 665 äänellä, kun demokraattien suosiman postiäänestyksen tuloksen laskenta oli edennyt kalkkiviivoille. Vaalipäivänä tiistaina Trump sai osavaltiossa selvän enemmistön äänistä, mutta tilanne muuttui rajusti ennakkoäänten laskennan myötä.

Georgiasta jaossa on 16 valitsijamiestä, mutta Biden tarvitsee voiton varmistamiseen 17. Pian kyse on enää yhden lisävalitsijan voittamisesta, ja Biden voi tehdä sen missä tahansa kesken olevista osavaltioista.

Sama ennakkoäänestyksen demokraattipainotteisuus nostaa tunti tunnilta Bidenia presidentiksi myös Pennsylvanian osavaltiossa, josta voittaja saa merkittävän 20 valitsijamiestä. Biden on kuronut Trumpin alkujaan satojentuhansien äänten johdon melkein kiinni Pennsylvaniassa, ja eroa on aamukymmeneltä Suomen aikaa enää 18 229 ääntä.

Jos kehitys jatkuu samanlaisena, Biden menee pian Trumpin ohi Pennsylvaniassa. Silloin peli on ohi. Seuraavan presidentin sukunimi on selvillä ja se alkaa B:llä.

Presidentti Trump jatkaa vaalien nimittämistä vääristellyiksi ja epäreiluiksi, mutta hän ei ole vieläkään esittänyt todisteita puheidensa tueksi. Eri osavaltioiden vaaliviranomaisten mukaan vaalit ovat sujuneet moitteettomasti ja rauhallisesti. Ääntenlaskun kestäminen pitkään oli odotettavissa, sillä koronakriisi kasvatti postiäänestyksen suosiota aiemmasta huomattavasti.

Monessa osavaltiossa ennakkoääniä alettiin laskea vasta vaalipäivänä, ja joissain ääniä saadaan ottaa vastaan postitse vielä vaalipäivän jälkeenkin. Vaikka tuloslaskennan pitkittyminen on ollut Trumpin arvostelun kohteena, osin postiäänten etukäteen laskemisen kielto on ollut nimenomaan republikaanien vaatimus osavaltioissa.

Trumpin tukijat kiukuissaan "vaalin varastamisesta"

Trumpin kannattajien mielenosoitukset muuttuivat yöllä aiempaa rajummiksi, kun ihmiset uskoivat äänestyksen olevan presidentin sanoin valheellinen tai "varastettu". Uutistoimisto Reuters kertoo, että joissain tapauksissa kokoontumisiin on tuotu aseita ja vaa'ankieliosavaltioissa on nähty nahistelua vastaprotestoijien kanssa.

Arizonassa Trumpin kannattajat velloivat Maricopan piirikunnan vaalilautakunnan toimitilojen edessä Phoenixissa. Arizona on yksi viidestä osavaltioista, joiden ääniä vielä lasketaan.

– He yrittävät varastaa vaalin, mutta Amerikka tietää, mitä tapahtui, ja taistelee vastaan, oikeistolainen radiojuontaja Alex Jones sanoi noin 300 ihmisen edessä.

Reutersin mukaan esiintymislavan takana jotkut Trumpin kannattajista ajoivat lyhyen aikaa takaa miestä, joka piti käsissään presidenttiä natsisikana esittävää kylttiä Jonesin puhuessa. Poliisin oli silminnäkijän mukaan puututtava välikohtaukseen, eikä loukkaantuneista ollut raportteja.

Vastapuolen mielenosoittajat pitävät esillä Black Lives Matter -liikkeen iskulauseita ja vaatimuksia vahvemmista ihmisoikeuksista.

Kaikkiaan Yhdysvalloissa on vaalipäivän jälkeen vältytty pelätyiltä laajoilta mellakoilta, ja tunnelma on säilynyt rauhallisena kiihkeästä tuloksen odottelusta huolimatta.

Pennsylvania tuhoaisi Trumpin mahdollisuudet

Vaalien tuloskartta on pysynyt väreiltään ennallaan jo yli vuorokauden, mutta odotettavissa on yhtäkkisiä muutoksia ratkaisevien äänikasojen laskennan päättyessä. Suurimman osan näistä äänistä arvioidaan tulevan demokraateille vahvoilta kaupunkialueilta.

Biden on varmistanut itselleen 253 valitsijaa, kun Trumpilla on 213. Osavaltioilla on eri määrä valitsijaääniä annettava riippuen niiden koosta.

Pelkästään Pennsylvanian voittaminen riittää heittämään Bidenin yli 270 valitsijan maagisen rajan, vaikka muissa vielä auki olevissa osavaltioissa kävisi miten tahansa. Sama toisinpäin tarkoittaa, että ilman Pennsylvanian voittamista Trump ei enää voi voittaa.

Trumpin olisi voitettava sekä Georgia että Pennsylvania säilyttääkseen voitonmahdollisuutensa.

Pennsylvaniassa prosenttiluvut olivat Trumpille enää 49,5–49,2.

Muista tiukalle menneistä ja vielä postiääniä laskevista osavaltioista Arizonassa Bidenin johto on kasvanut yli 47 000 ääneen. Nevadassa Biden on edellä 11 438 ääntä.

Aurinkovyöhyke ja ruostevyöhyke kääntymässä

Alunperin Yhdysvaltojen "aurinkovyöhyke" näytti menevän Trumpille, mutta ääntenlaskun edetessä uutista on ollut päivitettävä. Kalifornian, New Mexicon ja Coloradon lisäksi myös Nevada, Arizona ja Georgia saattavat päätyä niukasti Bidenille.

Pohjoisessa "ruostevyöhyke" kääntyi neljä vuotta sitten Trumpin taakse, mutta nyt sama niukka marginaali näyttää takaavan Bidenille valitsijaäänten potin Michiganin ja Wisconsinin ohella myös Pennsylvaniassa. Biden pärjää näissä teollisissa osavaltioissa paremmin kuin Hillary Clinton neljä vuotta sitten. Kyse on vain tuhansista tai kymmenistä tuhansista äänistä suuntaan tai toiseen, mutta ne ratkaisevat voittajan.

Ääntenlasku on pahasti kesken myös Alaskassa, ja siellä Trump on johdossa. Harvaan asutun osavaltion painoarvo on kuitenkin vähäinen.

Isoista osavaltioista Pohjois-Carolinan laskenta on vielä kesken, ja siellä voitto on menossa Trumpille.

Valtakunnallisessa yhteisäänimäärässä Biden on saavuttanut lähes neljä miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump. Yhdysvaltojen presidentinvaalin ratkaisee kuitenkin osavaltio kerrallaan voitettavien valitsijoiden määrä.

Ennätyksellisestä kiinnostuksesta äänestämistä kohtaan kertoo, että Bidenin yhteisäänimäärä 73,7 miljoonaa on maan historian suurin. Myös Trump sai nyt enemmän ääniä kuin viime vaaleissa 2016, ja hänen äänisaaliinsa 69,7 miljoonaa on kautta aikojen toiseksi suurin.

Trumpin lakimiehet aktiivisina, presidentti tviittaa

Trumpin taistelu jatkuu nyt oikeussaleissa. Osavaltioissa, joissa äänten laskun jatkuminen nostaa Bidenia, pätee Trumpin Twitteriin kirjoittama vaatimus: "Lopettakaa ääntenlasku". Sen sijaan Arizonassa, missä Trump otti kiinni Bidenin johtoa, republikaanit ovat pyrkineet varmistamaan, että ääntenlaskua jatketaan.

Biden esiintyi yöllä Suomen aikaa vedoten jälleen, että ihmiset olisivat kärsivällisiä. Biden ei julistanut voittoa, kuten Trump teki ennenaikaisesti kaksi vuorokautta aiemmin, mutta Biden sanoi uskovansa, että kun äänet on laskettu loppuun, voitto on hänen leirissään.

Trump ilmoitti Twitterissä järjestävänsä lehdistötilaisuuden. Hän ei ollut puhunut julkisesti sen jälkeen, kun hänen voitonjulistuksen ja uhkauksen korkeimpaan oikeuteen menosta sisältänyt puheensa ensimmäisenä vaaliyönä tuomittiin laajasti valheelliseksi.

Median edessä Trump keskittyi jatkamaan puheitaan vaalien vääristelystä ja varastamisesta. Puheiden tarkoituksena oli ehkä nostattaa omien kannattajien tunteita protestien jatkamiseksi.

Trump myönsi olevansa "hiukan alhaalla" Georgiassa, mutta hän sanoi voittavansa Arizonan.

Amerikkalaiset uutiskanavat kertovat Trumpin seuranneen ääntenlaskua Valkoisessa talossa presidentin työhuoneessa Oval Officessa. Tviittaamisen ohella Trump on soittanut ainakin Arizonan ja Texasin republikaanikuvernööreille.