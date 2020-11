Yhdysvaltain vaalit heijastuvat epävarmuutena markkinoille: "Tämä on ehkä talouden kannalta pahin lopputulos, kun ei tiedetä voittajaa"

Epätietoisuus Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputuloksesta heijastui keskiviikkona markkinoille. Helsingin pörssi avautui lievään laskuun, mutta toipui päivän mittaan.

Pörssit kävivät pakkasen puolella myös muualla Euroopassa. Saksassa Frankfurtin pörssin suurimmista ja vaihdetuimmista saksalaisyrityksistä koostuva DAX -indeksi nousi kuitenkin 1,44 prosenttia plussalle. Lontoon pörssissä FTSE 100 -indeksi oli vastaavasti päivän aikana plussalla 1,37 prosenttia. Myös pörssifutuurit heiluivat tuloslaskennan edetessä.

– Markkinoiden osalta heiluntaa nähdään suuntaan tai toiseen, kunnes saadaan selvyyttä tilanteeseen, arvioi Nordean päästrategi Antti Saari.

Myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju sanoo odottavansa vaalituloksen epävarmuuden heijastuvan rahoitusmarkkinoille. Hän ei usko tilanteen vaikuttavan reaalitalouteen.

– Tämä on ehkä talouden kannalta pahin lopputulos, kun ei tiedetä voittajaa. Kun Trump on julistautunut kertaalleen voittajaksi, niin hänen on yhä vaikeampi myöntää tappiotaan, Kangasharju sanoo.

Kurssit olivat pääosin plussalla Madridin pörssissä Espanjassa 1. marraskuuta.

Epävarmuus rahoitusmarkkinoilla kestää kuitenkin todennäköisesti lopulta kohtuullisen lyhyen ajan, ehkä muutamia viikkoja, kunnes vaali on ratkennut republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin välillä.

Jos Trump voittaa, niin aiempi linja taloudessa jatkunee. Trump keskittynee kurittamaan Kiinaa kauppasodassa aiempaa voimakkaammin, Kangasharju arvioi.

Demokraattipuolueen Joe Bidenin voitto tarkoittaisi hänen mukaansa "normaalimman" Amerikan paluuta. Yhdysvallat palannee siinä tapauksessa mukaan esimerkiksi Pariisin ilmastosopimukseen, Kangasharju uskoo.

Bidenin voitto tietäisi Suomen viennin kannalta vähemmän epävarmuutta, kuin Trumpin valinta presidentiksi.

– Suomen viennille olisi edessä epävarmemmat ajat, kun ei tiedetä, mitä Trump tekisi Euroopan kauppasopimuksen kanssa, Kangasharju sanoo.

OP-ryhmän pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan vaalien heijastukset rahoitusmarkkinoille olivat keskiviikkona maltillisia. Vuoden 2000 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tulos saatiin vasta joulukuussa korkeimmasta oikeudesta.

– Vaalituloksen saaminen voi kestää aikansa, mutta ei kuitenkaan kovin pitkään. Tiedetään, että kumpikin presidenttikandidaateista on tilanteen selvittyä laatimassa elvytyspakettia, jotka tietysti poikkeavat riippuen siitä, kummasta tulee presidentti, Heiskanen arvioi. Elvytyksellä tulee olemaan taloutta piristävä vaikutus ensi vuoden jälkipuoliskolla.

Onko Suomen talouden kannalta väliä, kumpi ehdokkaista valitaan presidentiksi?

– Lyhyellä aikavälillä valinnalla ei ole hirvittävän suurta vaikutusta. On vaikea sanoa, olisiko Bidenin elvytystyyli Suomen kannalta parempi tai huonompi kuin Trumpin. Trump laskisi veroja ja Biden elvyttäisi enemmän menojen lisäyksellä, Heiskanen arvioi.

