Slovenian pääministeri Janez Janša onnitteli keskiviikkona aamupäivällä Yhdysvaltain republikaaneja tviitaten, että "on hyvin selvää, että Amerikan kansa on valinnut" Donald Trumpin. Hänen mukaansa lopullinen voitto istuvalle presidentille on sitä suurempi, mitä enemmän viivytyksiä tulee ja faktoja kiistetään.

Oikeistopopulistinen poliitikko oli Reutersin mukaan ensimmäinen EU-johtaja, joka onnitteli Trumpia voitosta, mitä useimmat muut tahot pitivät vielä liian ennenaikaisena julistaa.

Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz taas reagoi Trumpin ennenaikaiseen voittajaksi julistautumiseen sanomalla toimittajille, että "meille on tärkeää, että kaikki (äänet) lasketaan ja että meillä on lopulta selvä tulos, joka tulee demokraattisista vaaleista demokraattisella tavalla".

Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer ilmaisi ZDF:n radiohaastattelussa huolensa siitä, että Yhdysvallat voi ajautua perustuslailliseen kriisiin.

– Tämä on hyvin räjähdysherkkä tilanne, joka asiantuntijoiden mukaan voi johtaa perustuslailliseen kriisiin Yhdysvalloissa. Tämän pitää varmasti huolestuttaa meitä kaikkia.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab sanoi, että maan suhteet Yhdysvaltoihin säilyvät hyvinä siitä riippumatta, kuka voittaa presidentinvaalit.

Hän sanoi uskovansa Yhdysvaltain vaaliprosessiin, vaikka epävarmuutta oli ilmassa merkittävästi.

– Mutta päätös on yhdysvaltalaisten, olen luottavainen, että Yhdysvaltain instituutiot tuottavat tuloksen, hän sanoi Reutersin mukaan.

"EU tarvitsee Yhdysvaltoja riippumatta voittajasta"

Belgian entinen pääministeri ja nykyinen europarlamentaarikko Guy Verhofstadt valitteli Twitterissä päällä olevaa "kaaosta" Atlantin takana. Hän kehotti EU:ta ottamaan "kohtalonsa omiin käsiinsä", mikä sitten Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputulos onkin.

Hänen mukaansa Eurooppa yhä tarvitsee Yhdysvaltoja riippumatta siitä, kuka voittaa vaalit.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell sanoi tviitissään, että EU "on valmis jatkamaan vahvan transatlanttisen kumppanuuden rakentamista perustuen yhteisiin arvoihimme ja historiaamme".

Britanniassa brexit-puoluetta johtava Nigel Farage sanoi keskiviikkona näyttävän siltä, että Trump voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit. Tämä ei kuitenkaan ole varmaa.

– Jälleen kerran Trump sekoittaa mielipidemittaajat ja valtavirran median – näyttää siltä, että Trump on voittanut, mutta se ei ole varmaa, Farage sanoi.

Farage on avoimesti tukenut Trumpia ja hän esiintynyt myös Trumpin vaalikampanjatilaisuuksissa.

Niinistö: Ennusteet menivät taas pieleen

Presidentti Sauli Niinistö sanoi MTV:n Uutisaamussa, että hän ei nähnyt ennakkoon yhtään ennustetta, joka olisi antanut Donald Trumpille jonkinnäköistä selvää mahdollisuutta.

– Nyt siellä joutuvat tutkimuslaitokset taas kerran miettimään, miten näin pahasti pieleen meni, hän sanoi MTV:lle.

Presidentti arveli, että Yhdysvalloissa liikkuu joukkoa, jota en näy virallisissa ennusteissa.

Niinistön mukaan Yhdysvallat tulee lähivuosina keskittymään maan omiin ongelmiin riippumatta siitä, kumpi valitaan presidentiksi. Ainoa ero hänen mukaansa on se, että Biden suhtautuu avoimemmin maailmaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja transatlanttiseen yhteistyöhön.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi STT:lle, että mikäli demokraattien Joe Biden voittaisi vaalit, tämä veisi Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, mikä on Suomen ja Euroopan kannalta myönteinen asia. Biden suhtautuu hänen mukaansa myös positiivisemmin kansainväliseen yhteisöön ja monenväliseen järjestelmään.

Trumpille Haavisto antaa kiitosta siitä, että tämä on pyrkinyt puskemaan ratkaisuja eteenpäin paikalleen jääneissä konflikteissa.