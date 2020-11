Seuraa Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloslaskentaa

Turun Sanomien uutisgrafiikka näyttää Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloslaskennan valitsijamiehineen kaikissa maan osavaltioissa. Grafiikka päivittyy ääntenlaskennan edetessä.

Istuvan presidentti Donald Trumpin saamat äänet esitetään kartalla punaisella, joka tunnetaan republikaanisen puolueen tunnusvärinä. Demokraattipuolueen ehdokkaan, entisen varapresidentti Joe Bidenin kerryttämä kannatus näkyy kartassa sinisenä.

​

​

Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä voittaja ei ole se, joka saa eniten kansalaisten ääniä, vaan se, joka saa eniten taakseen valitsijamiehiä. Jokaisella osavaltiolla on tietty määrä valitsijamiehiä. Valitsijamiesten määrä riippuu osavaltion koosta. Pienimmillä osavaltioilla on kolme valitsijamiestä, suurimmalla Kalifornialla on 55.

Voittoon vaaditaan 270 valitsijamiestä.