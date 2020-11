Trump vahvoilla Floridassa, Biden Ohiossa ja Pohjois-Carolinassa – Yhdysvaltojen vaalit sujuneet toistaiseksi huomattavasti pelättyä rauhallisemmin

Istuva presidentti näyttää olevan voittamassa presidentinvaalien kannalta tärkeän Floridan osavaltion.

Kun 93 prosenttia osavaltion äänistä on laskettu, Trump johtaa osavaltiossa yli 300 000 äänellä. Kisa Floridasta on ollut hyvin tasainen. Osavaltio on tärkeä vaalien lopputuloksen kannalta, koska voittava ehdokas saa kaikki 29 osavaltion valitsijamiestä

Ääntenlaskenta on pitkällä myös Pohjois-Carolinassa ja Ohiossa, missä demokraattien Joe Biden on johdossa.

Muista merkittävistä osavaltioista Biden johtaa niukasti Teksasissa, missä myös yli puolet äänistä on laskettu.

Trump puolestaan johtaa vaa'ankieliosavaltioista Virginiassa ja Georgiassa, missä äänistä on kummassakin laskettu noin kolmannes.

Vaalituloksen seuraaminen on tällä kertaa erityisen vaikeaa ennätysmäisen ennakkoäänten määrän vuoksi. Yli 100 miljoonaa amerikkalaista antoi äänensä ennakkoon.

Vaikeus syntyy siitä, että osa osavaltioista laskee ennakkoäänet ennen varsinaisia vaalipäivän ääniä, osa samaan aikaan ja osa jälkeen. Bidenin arvioidaan olevan vahvemmilla ennakkoäänissä, Trumpin varsinaisena vaalipäivänä.

CNN arvioi aamuneljältä Suomen aikaa, että Trump olisi voittamassa Etelä-Dakotan, Oklahoman, Tennesseen, Kentuckyn, Indianan, Arkansasin ja Länsi-Virginian. Biden puolestaan arvioidaan voittajaksi Marylandissa, Delawaressa, New Yorkissa, New Jerseyssä Massachusettsissa ja Vermontissa, Connecticutissa. Ennusteet noudattavat sitä, mitä ennen vaaleja odotettiin.

Jos CNN:n arvio osoittautuu oikeaksi, näiden 12 osavaltion valitsijamiehet jakautuisivat Bidenille 80– 51. Voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Trump kyseenalaistanut vaalien luotettavuuden

Trump on jo kuukausien ajan kyseenalaistanut vaalien luotettavuutta ja esittänyt valheellisia väitteitä siitä, että postiäänestys olisi vilpillinen.

Hän ei ole suostunut sitoutumaan rauhalliseen vallanvaihtoon hävitessään ja on sanonut, että äänet pitäisi laskea vaali-iltana, vaikka monella osavaltiolla menee päiviä tai viikkoja niiden laskemisessa.

Trump sanoi kuitenkin yllättäen vaalipäivänä Fox-kanavan Fox & Friends -ohjelman haastattelussa, ettei hän aio julistautua voittajaksi, ennen kuin voitto tulee. Hän myös totesi, "ettei ole syytä pelata pelejä".

Epävarmuus vaalituloksesta ja mahdollisista pitkittyneistä oikeustaistelusta on johtanut ennennäkemättömään levottomuuteen vaalin lopputuloksesta ja seurauksista. Rakennuksia on laudoitettu umpeen useissa kaupungeissa mielenosoitusten pelossa. Myös Valkoinen talo aidattiin.

Uutiskanava CNN kertoi tiistaina, että Yhdysvaltain postilaitoksella on ollut ongelmia toimittaa postiääniä ajoissa kriittisissä vaa'ankieliosavaltioissa.

Viisi näistä osavaltioista, Michigan, Wisconsin, Georgia, New Hampshire ja Maine, eivät hyväksy äänestyspisteiden sulkemisen jälkeen toimitettuja ääniä.

Vaalit sujuneet rauhallisesti

Vaalipäivä alkoi pääosin rauhallisesti siitä huolimatta, että aiemmin oli jopa pelätty aseellisten ryhmittymien pelottelevan ihmisiä äänestyspaikoilla.

Vaalien suojelemisen päivystyslinjalta kerrottiin The New York Timesille, että ensimmäisten äänestystuntien aikana vaalihäirintä jäi yksittäistapauksiin.

Eri puolilla maata raportoitiin myös kahdenlaisista automatisoiduista puheluista, joista toisessa ihmisiä kehotettiin jäämään kotiin ja toisessa äänestämään keskiviikkona, eli vääränä päivänä.

– Tämä on vain testipuhelu. On aika pysyä kotona. Pysy turvassa ja pysy kotona, naisääni sanoo toisessa puhelussa.

Kyseistä puhelua on Reutersin mukaan soitettu kuukausien ajan, mutta tiistaina niiden määrä kasvoi huomattavasti.

FBI tutkii puheluita. Tiedustelulähteet kertovat The New York Timesin mukaan, ettei ole näyttöä siitä, että puhelut olisivat tulleet vieraan valtion taholta.

Biden ennakkosuosikki

Vaalien lopputulos on vaikeasti ennustettava. Joe Biden johti vaalien alla kaikkia mielipidemittauksia ja hänen voittoaan pidetään etukäteen huomattavasti todennäköisempänä kuin presidentti Trumpin toista nelivuotiskautta.

Todennäköistä on, että Biden saa maailmanlaajuisesti enemmän ääniä. Yhdysvaltojen vaalijärjestelmän vuoksi voittaja ei kuitenkaan välttämättä ole se ehdokas, joka saa äänten enemmistön.

Näin kävi vuonna 2016, kun Trumpista tuli presidentti, vaikka demokraattien Hillary Clinton sai noin kolme miljoonaa ääntä enemmän.

Äänestäjät äänestivät oman osavaltionsa valitsijamiehiä, jotka valitsevat myöhemmin ehdokkaan. Lähes kaikissa osavaltioissa vaalin voittaja saa kaikki osavaltion valitsijamiehet taakseen.

Suurimmassa osassa osavaltioita tulos voidaan ennustaa ennakkoon. Vaali ratkaistaankin niin kutsutuissa vaa'ankieliosalvatioissa, joita on noin tusina. Niissä ehdokkaiden erot ovat mielipidemittauksissa niin pieniä, että Trump voi saada kokoon voittoon tarvittavat 270 valitsijamiestä, vaikka sitä pidetään epätodennäköisenä.

Ratkaisevia osavaltioita on noin tusinan verran. Ehdokkaiden kampanjat ovat keskittyneet Pennsylvaniaan, Michiganiin ja Wisconsiniin. Niissä äänet on perinteisesti annettu demokraattien ehdokkaalle, mutta Trump voitti viimeksi kaikki kolme.

Jos Biden pystyy saamaan enemmistön kaikissa Clintonin viimeksi voittamissa osavaltioissa ja saa äänestäjät takaisin demokraattien puolelle tässä kolmikossa, se riittää voittoon.

Nämä kolme osavaltiota alkoivat kuitenkin laskea ennakkoääniä vasta vaalipäivänä, joten niiden tulos voi olla selvillä vasta useiden päivien päästä.

Amerikkalaiset äänestivät eilen myös kongressin vaaleissa. Demokraattien odotetaan säilyttävän enemmistönsä edustajainhuoneessa ja on mahdollista, että puolue saa enemmistön myös senaattiin.