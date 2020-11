Vast: Valtamedian tappioputki jatkuu?

Nimimerkki 1350: "Tyylipuhtaasti näyttää menevän muutoinkin; "Yhdysvalloissa on kateissa ainakin 300 000 postitse annettua ääntä, kertoo Washington Post""



Niin, tuo posti ja postiäänestys.

Ensin Trump esitti että postiäänestys antaa mahdollisuuden vaalivilppiin. Tapojensa mukaisesti Trump ei esittänyt mitään perusteluja.

Seuraavaksi Trump halusi leikata postin rahoitusta, tarkoituksena tietysti haitata postiäänestystä.

Postin johtoon Trump sitten nimitti niin sanotusti oman miehensä, taas tarkoituksena estää postiäänten ehtimistä ajoissa laskentaan.

Siinähän sitten tuli erinäisiä oikeusistuinten määräyksiä että postin pitää satsata kaikki mahdollinen postiäänten perilletulon varmistamiseksi.

Pienenä sivujuonena oli sekin että Texasissa republikaanit nostivat kanteen 100.000 postiäänen hylkäämisestä. Kuinka ollakaan tuo hylkäysvaatimus koski aluetta joka on heilahtanut republikaaneilta demokraateille.



Se tässä on kovin outoa että USA on hyvin presidenttivetoinen maa. Erillistä pääministeriä ei ole vaan kaikki valta on presidentillä.

Nyt kun Trump sitten sitten esitti että tässä tapahtui jättiluokan huijaus/petos (fraud) niin se on käytännössä Trumpin tunnustus ettei ole tämänkään asian suhteen onnistunut tehtävässään.