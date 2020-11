Jykevät aidat suojaavat Donald Trumpin vaalivalvojaisia Valkoisessa talossa – vallanvaihtoa toivovat kerääntyneet läheiselle aukiolle

Washington

Istuva presidentti Donald Trump jännittää vaalitulossa Valkoisessa talossa pääkaupunki Washingtonissa. Valkoisen talon alue on eristetty laajalta alueelta jykevin metallliaidoin ja alueella partioi runsaasti poliiseja. Alueelle on kokoontunut päivän mittaan myös paljon median edustajia seuraamaan illan kulkua.

Trump on kutsunut paikalle perheenjäsenten ja ystävien lisäksi kampanjaväkeä. Mediatietojen mukaan valvojaisiin osallistuu satoja vieraita. Trump piipahti puolilta päivin vaalipäivänä kampanjatoimistollaan Arlingtonissa kiittämässä kampanja-aktiivejaan. Poliisi oli sulkenut läheiset kadut vierailun turvaamiseksi. Trumpia tervehti kadunvarsilla kymmeniä kannattajia, jotka heiluttivat kampanjalippuja ja -kylttejä.

Trump antoi vaalipäivän aikana muutamia haastatteluja tärkeiksi katsomilleen tiedotusvälineille puhelimitse.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Black Lives Matter -liikkeen aktivistit huusivat Trumpia vastustavia iskulauseita.

Vaikka Valkoisen talon alue on eristetty, läheiselle Black Lives Matter -aukiolle kerääntyi pitkin päivää yleisöä, joista pääosa Trumpin haastajan Joe Bidenin kannattajia. BLM-aukio on saanut nimensä mustiin kohdistuneen poliisiväkivallan nostattaman kansalaisliikkeen mukaan. Aukiolla on osoitettu mieltä Trumpia vastaan jo pitkään. Tiistaina alkuillassa läheisiä katuja kierteli lava-auto, jonka kyydissä olleet BLM-aktivistit huusivat Trumpin vastaisia iskulauseita.

Washingtonin keskustassa sijaitsevien liikkeiden ikkunat on suojattu vanerilevyillä levottomuuksien pelossa. Metalliaitoja on pystytetty Valkoisen talon lisäksi muiden alueella olevien hallintorakennusten suojaksi.