Kolumni: Uskalsin ripustaa taulut, vaikka neljä vuotta sitten rysähti

Kun Yhdysvallat viimeksi äänesti presidentistä neljä vuotta sitten, asuin Oulun ihanimmassa pienessä yksiössä Toivoniemessä

Toivoniemi on voimalaitoskanavan mantereesta halkaisema saari muutaman sadan metrin päässä torilta. Siellä on kymmenkunta korkeaa ja värikästä kerrostaloa, joista on tullut kaupungin maamerkki.

Viidennestä kerroksesta avautuivat näkymät jokisuistoon ja kanavalle. Vettä ja luontoa oli joka puolella.

Vaikka yksi Oulun vilkkaimmista väylistä, Merikosken sillat, kulki ikkunan alla, yönsä nukkui keskeytyksettä lähes aina myös parvekkeenovi auki.

Yhtenä yönä rauha rikkoutui. Valtavaa, Pariisia esittävää taulua kannattelevat kiinnikkeet murtuivat ja suunnilleen pituiseni valokuva rysähti suoraan päälleni laastin ropistessa pitkin lattioita.

Ajankohta aamukolmen herätykselle oli mahdollisimman huono, sillä tein tuolla viikolla kahta työtä: aamuseitsemästä kolmeen opiskelijakunnan kulttuurisihteerinä ja kolmesta iltamyöhään Lännen Median ulkomaantoimituksessa. Olin väsynyt, huonolla tuulella ja toivoin kevyttä uutispäivää. Toiveeni ei toteutunut.

Brysselissä tehtiin iso poliisioperaatio. Pariisissa edellisen vuoden marraskuussa tehdyn terrori-iskun tekijät otettiin kiinni. Ilta oli hyvin hektinen.

Kesäkuun lopussa samana vuonna rysähti taas. Sillä kertaa putosi keittiöön ripustettu taulu, jossa oli DC3-lentokone New Yorkin yllä. Seuraavana päivänä itsemurhapommittajat tappoivat 45 ihmistä Istanbulin lentoasemalla.

Rysähdyksiä tuli vielä lisää. Ostin iskuporakoneen ja vahvempia koukkuja, mutta mikään ei auttanut. Asunnon tauluista jokainen tuli alas vähintään kerran, uppiniskaisimmat viisi kertaa. Jokaista rysähdystä tuntui seuraavan erittäin hektinen, hikinen ja dramaattinen uutispäivä.

Aloimme tuttavapiirissä vitsailla, että asuntoni osaa ennustaa maailman kriisit.

7. marraskuuta 2016 rysähti, tällä kertaa eteisessä. Hakkasin taulun takaisin seinälle ja tein Facebookiin päivityksen, jossa pohdin, tarkoittaako tämä Donald Trumpin vaalivoittoa.

Taulujen tarina oli ystävilleni niin tuttu, että kommentteja ehti kertyä parikymmentä jo ennen kuin sama taulu putosi toisen kerran. Niin ei ollut vielä koskaan käynyt.

Seuraavana päivänä Yhdysvallat oli uurnilla. Alle 48 tuntia myöhemmin Trump julistautui vaalivoittajaksi

– Sinun on aika ostaa paremmat taulukoukut, typertynyt ystäväni kommentoi.

Tunnen kaksi entisen asuntoni minua edeltänyttä asukasta. Kumpikin sanoi, ettei heiltä koskaan pudonnut mitään seiniltä.

Minulla taulujen putoilua kesti koko sen kolme ja puoli vuotta, jonka siellä asuin. Muutin vuosi sitten uuteen asuntoon ja kiinnitin samat taulut samanlaisilla menetelmillä. Kaikki pysyivät.

Vaihtoehtoja on tasan kaksi. Minun ja asuntoni energiat muodostivat maagisen kombinaation, joka ennusti maailman kriisejä yliluonnollisella tarkkuudella. Tai sitten sen talon seinät eivät olleet yhteensopivia kiinnitystaitojeni ja käyttämieni taulukoukkujen kanssa.

Tosielämä on fiktiota tylsempää, joten kyse on jälkimmäisestä. Siksi uskalsin tänä aamuna ripustaa ensimmäiset taulut seinälle muutettuani taas uuteen asuntoon.

Silti taikauskoinen puoleni toivoo niiden pysyvän paikoillaan. Sen verran synkeitä kauhuskenaarioita vaalien jälkeisestä tulevaisuudesta on maalailtu.