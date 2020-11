Sisäministeri: Wienin hyökkääjä oli Isisin tukija, kuolleiden määrä nousi viiteen

Wien

Itävallan pääkaupungissa Wienissä eilen illalla tehdyn terrori-iskun uhrien määrä on noussut viiteen, kertovat paikalliset mediat. Surmansa saaneiden kahden miehen ja kahden naisen lisäksi myös yksi hyökkääjistä kuoli poliisin luoteihin.

Itävallan sisäministeri kuvaili surmansa saanutta hyökkääjää radikalisoituneeksi henkilöksi, jolla oli vahvoja sympatioita islamistista äärijärjestö Isisiä kohtaan. Aseiden lisäksi hyökkääjällä oli ollut päällään räjähdevyö, joka kuitenkin paljastui jäljitelmäksi.

Poliisi jäljittää yhä muita hyökkääjiä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hyökkäyksen uhriluku kasvoi aamuyöstä kolmeen, kun iskussa haavoittunut nainen kuoli saamiinsa vammoihin. Asiasta kertoi Wienin pormestari Michael Ludwig maan yleisradioyhtiölle (ORF). Myöhemmin tiistaiaamuna uhriluku nousi neljään.

Lisäksi Ludwig on AFP:n mukaan kertonut paikalliselle medialle, että yhteensä 15 ihmistä on viety sairaalaan. Näistä seitsemän on haavoittunut hänen mukaansa vakavasti.

Yhteensä iskussa on tähän mennessä kuollut neljä ihmistä, joista yksi on hyökkääjä.

Maan sisäministeri Karl Nehammer kertoi tiistaina aamuyöstä lehdistötilaisuudessa, että yksi iskun epäillyistä tekijöistä on edelleen karkuteillä.

Itävallan kansallisen turvallisuuden johtaja Franz Ruf kertoi samaisessa lehdistötilaisuudessa, että tarkastuksia vahvistetaan Itävallan rajoilla. Lisäksi poliisi eristää alueita Wienin keskusta-alueilla.

Poliisin mukaan ainakin kuudessa eri kohteessa ammuttiin maanantai-iltana hyökkäyksessä, jota muun muassa Nehammer on kuvaillut terrori-iskuksi.

Poliisi on kertonut iskussa olleen mukana useita automaattiaseilla varustautuneita epäiltyjä. Hyökkäys alkoi iltakahdeksalta paikallista aikaa.

Liittokansleri Kurz: Vastenmielinen terrori-isku

Useat eurooppalaiset johtajat ovat tuominneet Itävallan Wienissä maanantaina tapahtuneen iskun.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz tuomitsee maassaan tapahtuneen hyökkäyksen, jota hän kuvailee tviitissään vastenmieliseksi terrori-iskuksi. Kurzin mukaan Itävallassa on käsillä vaikeat hetket.

– Poliisimme toimii päättäväisesti tämän vastenmielisen terrori-iskun tekijöitä vastaan, Kurz julisti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Me emme anna ikinä terroristien pelotella meitä ja taistelemme tätä hyökkäystä vastaan kaikin keinoin, hän jatkoi.

Liittokanslerin mukaan poliisi keskittyy parhaillaan terrorismin vastaiseen toimintaan ja armeija on puolestaan suojaamassa tärkeitä rakennuksia maan pääkaupungissa.

Isku tapahtui lähellä keskustassa sijaitsevaa synagogaa, mutta alkujaan ei ollut varmaa, oliko itse pyhäkkö iskun kohteena.

Wienin juutalaisyhteisön johtaja Oskar Deutsch vahvisti, että Stadttempelin synagogan välittömässä läheisyydessä on ammuttu laukauksia.

Uutistoimisto AFP:n kuvaajan mukaan suuri määrä poliiseja oli saapunut iskun jäljiltä vartioimaan muun muassa kaupungin maailmankuulua oopperataloa.

"Euroopassa ei saa olla tilaa vihalle"

Italian pääministeri Giuseppe Conte julisti iskun jälkeen Twitterissä, ettei Euroopassa ole tilaa vihalle.

– Yhteisessä eurooppalaisessa kodissamme ei saa olla tilaa vihalle ja väkivallalle, Conte kertoi saksaksi tviitissään ja ilmaisi solidaarisuutta itävaltalaisille sekä uhreille ja heidän perheilleen.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron otti iskuun kantaa Twitterissä. Macronin mukaan Eurooppa ei taivu vihollistensa edessä.

– Tämä on meidän Eurooppamme. Meidän vihollistemme on tiedettävä, kenen kanssa he ovat tekemisissä. Me emme anna yhtään periksi, Macron julisti saksaksi.

Pelkurimaiseksi kuvailemansa iskun tuomitsi myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel niin ikään Twitterissä.

– Eurooppa tuomitsee voimakkaasti tämän pelkurimaisen teon, joka loukkaa elämää ja ihmisarvojamme. Ajatukseni ovat uhrien ja wieniläisten luona tämän illan kamalan iskun jälkimainingeissa, Michel kirjoitti myöhään maanantai-iltana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Saksan ulkoministeriö kuvaili iskuista leviäviä tietoja kauhistuttaviksi ja järkyttäviksi.

– Emme voi antaa periksi vihalle, jolla pyritään jakamaan yhteiskuntiamme, ministeriö lisäsi tviitissään.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kertonut seuraavansa Wienin tapahtumia erittäin huolestuneena. Guterres kertoo tuomitsevansa iskut ja vakuuttaa YK:n solidaarisuutta Itävallan hallitukselle ja maan kansalaisille.

"Mies juoksi pitkin katua tulittaen ympäriinsä"

Wieniläinen rabbi Schlomo Hofmeister kertoi Kronen Zeitung -sanomalehdelle todistaneensa, kuinka baarien edessä istuvia ihmisiä kohti ammuttiin Schwedenplatzilla maan pääkaupungissa. Monet juoksivat pakoon sisälle baareihin ja pubeihin.

Ihmiset olivat maanantaina viettäneet pääkaupungissa iltaa ulkona tiistaina häämöttävän koronasulun edellä. Muun muassa yleisradioyhtiö BBC kertoi aiemmin, että maassa on ollut määrä astua tänään voimaan uusi koronasulku, joka on voimassa marraskuun loppuun.

– Ensin se kuulosti räjähdykseltä. Sitten selvisi, että ne olivat laukauksia, ja näin miehen, joka juoksi katua pitkin tulittaen ympäriinsä automaattiaseella. Sen jälkeen poliisi tuli paikalle ja vastasi tuleen, kuvaili nimettömänä pysytellyt silminnäkijä Itävallan yleisradioyhtiölle.

Silminnäkijän mukaan mies ampui ainakin 50 laukausta.

Sosiaaliseen mediaan ladatussa videossa näkyy valkoisiin pukeutunut mies, jolla on käsissään automaattiase.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sisäministeri Nehammer on kehottanut wieniläisiä pysymään kodeissaan.

Tshekki lisää rajatarkastuksia

Tshekissä poliisi kertoi AFP:n mukaan Wienin iskun jälkeen aloittavansa satunnaistarkastukset maan Itävallan vastaisella rajalla.

– Poliisi tekee Wienin terrori-iskuun liittyen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä satunnaisia tarkastuksia ajoneuvoille ja henkilöille Itävallan kanssa jaetuilla rajanylityspaikoilla, Tshekin poliisi tviittasi.

Lisäksi poliisi kertoi lisänneensä valvontaa Tshekissä sijaitsevien merkittävien juutalaisten rakennusten yhteyteen. Valvonnan lisäys ei liity pelkästään naapurimaa Itävallan tuoreisiin tapahtumiin.

Tshekin pääministeri Andrej Babis välitti AFP:n mukaan Twitterissä surunvalittelujaan Itävallalle. Hän kertoi olevansa kauhistunut iskun vuoksi ja ilmaisi solidaarisuuttaan itävaltalaisille ja liittokansleri Kurzille.

Päivitetty 3.11.2020 kello 10.25: Juttua päivitetty kauttaaltaan.