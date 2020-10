Englannissa otetaan jälleen kovat keinot käyttöön pandemian hillitsemiseksi, kun maassa alkaa jälleen kattava koronasulku.

Yleiradioyhtiö BBC:n mukaan pääministeri Boris Johnson ilmoitti lauantaina sulun käynnistyvän torstaina parlamentin äänestettyä siitä.

Sulun on määrä jatkua joulukuulle.

Johnsonin mukaan englantilaiset saavat poistua kotoaan vain töihin, jos etätöiden tekeminen ei onnistu sekä esimerkiksi treenaamaan ulos, ostamaan ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita ja käymään lääkärissä. Esimerkiksi ravintolat voivat myydä ruokaa vain ulos, ja ei-välttämättömät liikkeet on suljettava.

– Tämä on jatkuvaa kamppailua ja tasapainottelua, jota valtio joutuu tekemään elämien ja elinkeinojen välillä, ja elämien on tultava ensin, mutta meidän on oltava tietoisia näiden keinojen aiheuttamista, pitkäaikaisista talouteen aiheutuvista arvista, Johnson sanoi tiedotyustilaisuudessa.

Toisin kuin keväällä, tällä kertaa oppilaitoksia ei suljeta Britanniassa.

Johnson kertoi tiedotustilaisuudessa myös, että hallituksen tukiohjelmaa yrityksille jatketaan.