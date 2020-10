Katso video: Egeanmerellä maanjäristys – rakennuksia sortunut Turkissa, järistys tuntui Ateenassa asti

Ateena/Istanbul

Kreikassa Egeanmerellä Samosin saaren tuntumassa on tapahtunut maanjäristys, jonka voimakkuus on ollut 6,7. Järistys on tuntunut sekä Kreikassa että Turkissa.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut jopa suurempi, 7,0.

Kreikassa järistys on tuntunut muun muassa Kreetan saarella ja pääkaupunki Ateenassa asti.

– Useat rakennukset ovat vahingoittuneet, sanoi Samosin saaren apulaispormestari Michalis Mitsios.

Paikallisen televisiokanavan mukaan maanjäristys on aiheuttanut Samosin saarelle "minitsunamin" ja rakennusvahinkoja.

Järistys tuntui Turkin suurissa kaupungeissa

Turkissa järistys on tuntunut etenkin maan länsirannikolla.

Turkin median mukaan maanjäristys on aiheuttanut tuhoja ainakin yhdessä Turkin suurimmista kaupungeista, Izmirissä. Turkkilaisen median kuvissa näkyy Izmirin sortuneita rakennuksia. Monet ihmiset ryntäsivät paniikissa ulos kodeistaan järistyksen alkaessa.

Turkkilaismedia Daily Sabahin mukaan järistys aiheutti Izmirin maakunnassa sijatsevassa Seferihisarissa tulvintaa kaduilla.

Järistys on tuntunut myös Turkin suurimmassa kaupungissa Istanbulissa, kertoo turkkilaismedia.

Tietoja mahdollisista loukkaantuneista tai kuolonuhreista ei ole vielä kerrottu.

Turkkilaislehti Cumhuriyet kertoo, että Izmirin kuvernöörin mukaan viranomaisilla ei ole vielä tietoa mahdollisista uhreista, mutta asiasta kerrotaan lisää, kun tietoja saadaan.

Ympäristöministeri Murat Kurumin mukaan joitain ihmisiä on kuitenkin jumissa raunioissa.

Izmirin pormestarin mukaan noin 20 rakennusta kaupungissa on sortunut, kertoo turkkilainen uutistoimisto Anadolu Ajansi.