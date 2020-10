Kolme kuollut ja useita loukkaantunut Nizzan veitsi-iskussa – poliisi ampui sivullisia uhkailleen miehen myös Avignonissa

Vast: Protestoida saa, mutta ei murhata ihmisiä raukkamaisesti

Niin, vielä tähän liittyen:



Kysymys on ilmeisesti pohjimmiltaan jostain aivan muusta kuin näistä "Muhammedin kuva"-asioista. Jos katselee länsimaisen filosofian ja taiteen historiaa, sieltä löytyy monenlaisia esimerkkejä "rauhanomaisesta rinnakkaiselosta" (termi on hieman Kekkos-ajan makuinen, mutta olkoon), filosofi Averroes, Andalusian hienot arkkitehtoniset rakennelmat ja silloinen runous jne. jne.



En sitten tiedä, mitä tässä on sitten tapahtunut - jokin alemmuudentunne, jämähtäminen teknologis-moderneihin lähtökuoppiin vai mikä on ollut syynä siihen, että useissa islamilaisissa maissa tunnutaan yhäti elävän jotain keskiaikaa?



Viisaammat kertokoon.