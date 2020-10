Hirmumyrskyn nopeudella puhaltavien tuulten pelättiin pahentavan Kalifornian maastopaloja

Yhdysvalloissa Kaliforniassa syyskuussa alkaneet maastopalot jatkuvat edelleen. Orangen piirikunnassa lähes satatuhatta ihmistä joutui lähtemään kodistaan tulipalojen vuoksi ja kaksi palomiestä loukkaantui maanantaina torjuessaan tuulenpuuskien voimistamia paloja, kertoi Reuters.

Yhdysvaltojen länsirannikon maastopalokausi on laajuudeltaan maan historian pahin. Paloissa on tuhoutunut noin 16 500 neliökilometriä maata. Vertailun vuoksi, Uusimaa on kooltaan noin 9 500 neliökilometriä. 31 ihmistä on kuollut, ja tuhansia koteja on tuhoutunut.

Meteorologit varoittivat säätilan voivan pahentaa tilannetta. Luvassa on erittäin kovia tuulenpuuskia, kun osavaltio kärsii samaan aikaan poikkeuksellisesta kuivuudesta.

Tuulennopeudeksi ennustettiin kovimmillaan 36 metriä sekunnissa, mikä vastaa Ilmatieteen laitoksen luokituksessa hirmumyrskyä.

Palomiehet torjuivat Orangen piirikunnassa kahta paloaluetta. Los Angelesin eteläpuolella Silveradon alueella maanantaiaamuna alkanut maastopalo oli iltapäivällä levinnyt noin 3 000 hehtaarin alueelle. Irvinen kaupungissa ja sen alueella noin 91 000 ihmistä sai käskyn lähteä kodistaan.

Noin viiisisataa pelastusviranomaista torjui paloa puskutraktorien avustuksella. Kaksi palomiestä joutui sairaalaan palovammojen takia.

Blueridgen alueella riehuvan maastopalon alta evakuoitiin noin 1 200 ihmistä. Noin 500 hehtaaria maata on palanut, ja ainakin yksi talo tuhoutui liekeissä.

Useat sähköyhtiöt ilmoittivat katkaisseensa sähkönjakelun yli 350 000 asiakkaalta varotoimenpiteensä yltyvän tuulen vuoksi.

Tuulten vaurioittamat sähkölinjat ovat aiheuttaneet kymmeniä maastopaloja Kaliforniassa viime vuosina, ja yhtiöt ovat alkaneet reagoida siihen sulkemalla jakelunsa säätilan sitä vaatiessa.

Tieteilijöiden mukaan Kalifornian säätilat tänä vuonna – erittäin kuumat, kuivat, tuuliset ja myrskyisät – ovat seurausta ilmastonmuutoksesta. Ne johtivat historiallisen laajoihin maastopaloihin.

Idempänä sijaitseva Colorado on myös kärsinyt historiansa tuhoisimmasta maastopaloista. Osavaltiota viime viikonloppuna riepotellut lumimyrsky helpottaa palojen torjumista.

Coloradoon satoi 15–40 senttimetriä lunta. Viranomaisten mukaan lumi parantaa mahdollisuuksia saada palot hallintaan, mutta sen eteen on tehtävä vielä paljon työtä.