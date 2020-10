Analyysi: Hölösuu Trump rauhoitti esiintymistään yön debatissa – Biden haparoi väitteiden rumputulessa, mutta on yhä vahvoilla

Presidentti Donald Trumpilta odotettiin jotakin suurta ja gallupkäänteen aiheuttavaa ehdokkaiden vasta päättyneessä loppusuoran tv-väittelyssä. Neljä vuotta sitten Trump kävelytti saliin Bill Clintonia syyttävät naiset horjuttaakseen demokraattiehdokas Hillary Clintonia. Mitään vastaavaa ei varhain perjantaina Suomen aikaa käydyssä keskustelussa nähty.

Trumpin pommin jääminen suutariksi ja ex-varapresidentti Joe Bidenin vakiintuneen varma esitys tarkoittavat, että mielipidemittausten osoittama ennakkosuosikin viitta säilyy Bidenilla. Harva uskaltaa kuitenkaan pitää varmana hänen voittoaan.

Vaalipäivä on 3. marraskuuta, ja suuri osa on jo äänestänyt ennakkoon. Trumpin olisi voittaakseen kyettävä toistamaan vuoden 2016 vaalien ällistyttävä loppukirinsä ja saatava harvat vielä päättämättömät ihmiset äänestämään itseään.

"Me kuolemme viruksen kanssa"

Pääkanavilla suorana televisioidussa väittelyssä Trump toisti kampanjateemojaan menemättä syvemmälle politiikan sisältöihin, mitä häneltä harva odottikaan. Sellainen ei kuulu kärsimättömän ja asiasta toiseen singahtelevan Trumpin tapoihin.

Istuva presidentti ei esittänyt uskottavaa suunnitelmaa Yhdysvaltoja koettelevan koronavirusepidemian hillitsemiseksi, vaan väitti rokotteen olevan kohta valmis ja "kiinalaisen taudin" olevan menossa pois pian. Samaa väitettä Trump on toistanut eri muodoissaan maaliskuusta lähtien, mutta tautitilanne on pahentunut, ja viimeksi koronaan menehtyi vuorokaudessa yli 1 200 amerikkalaista.

– Me opimme elämään sen kanssa. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, Trump sanoi.

Bidenin vastaus jää elämään:

– Oppia elämään sen kanssa? Come on. Me kuolemme sen kanssa.

Kun Trumpilla ei ollut vastausta kysymykseen, hän kääntyi syyttämään Bidenia tämän pitkästä poliitikon urasta ja osin kuvitteellisista asioista. Trump väitti, että Biden sulkisi koko maan ja tuhoaisi sen talouden.

Joe Biden laittoi maskin kasvoilleen heti väittelyn päätyttyä. Vierelle kiiruhti puoliso Jill Biden.

Biden vahvin moraalisissa osuuksissa

Biden korosti moraalista puoltaan ja näytti ilmeillään, mitä mieltä hän on Trumpin vastauksista. Etenkin lopun ilmasto-osuudessa Biden näytti väsyneeltä ja haparoi sanoissaan, kun Trump jatkoi tykitystään, mikä teki lähes mahdottomaksi Bidenin yrityksen muistaa suuria lukuja.

Katsojalle lukuesittely taloudesta ja työpaikoista oli vaikea seurata. Bidenin miljardit ja biljardit uhkasivat seota, mutta sitten Trump laukaisi jostain sata miljardia, minkä Biden kiisti jyrkästi.

Bidenin tarkoituksena oli selvästi todistaa kantansa, että tiede ratkaisee ja tiedettä pitää kuunnella päätöksiä tehtäessä.

Kun keskustelu kääntyi systeemiseen rasismiin ja rotuasenteisiin, Trump ilmoitti olevansa vähiten rasistinen ihminen huoneessa. Esimerkiksi keskustelun juontaja oli musta televisiotoimittaja Kristen Welker.

Presidentti Trump oli kuunnellut avustajiaan siinä, että hän ei keskeyttänyt jatkuvasti kuten ensimmäisessä väittelyssä. Muutoin hän oli tavanomainen itsensä. Trump pudotteli suustaan ilmiselviä valheita, perustelemattomia väitteitä ja laitaoikeistolaisten somekanavien ulkopuoliselle käsittämättömiä salaliittoteorioita kuin osoittaakseen, että hän kyllä tietää niissä pyöritellyt asiat.

Trumpille tuntui olevan tärkeää ilmaista peruskannattajilleen, että hän on kuullut, mitä asennemediassa kirjoitellaan tuulivoimaloiden vaaroista tai vaikkapa Bidenin pojan Hunter Bidenin oletetuista hämäristä liiketoimista. Lähimmäs totuutta Trump taisi päästä muistuttaessaan, että Biden haluaa tuhota öljyteollisuuden.

Presidenttiehdokkaiden toisen ja viimeisen tv-väittelyn tapahtumapaikkana oli Tennesseen osavaltion Nashvillen kaupungin Belmontin yliopisto.

Tuhoaisiko Biden öljyteollisuuden?

Biden puolestaan osoitti olevansa jollain tapaa suoraselkäinen, kun hän vahvisti aikovansa ohjata öljyteollisuuden kohti uudistuvia energiamuotoja lopettamalla valtiontuet fossiilisille polttoaineille.

– Julkaise verotietosi ja lakkaa puhumasta korruptiosta, Biden napautti Trumpille, kun tämä jälleen kerran yritti syyttää Bidenia.

Yksi monista värikkäistä lausumista liittyi pitkään keskusteluun siirtolaisperheiden kohtelusta. Vanhempien ja lasten toisistaan erottamisen politiikka on jättänyt pitkät jäljet, eivätkä viranomaiset ole kyenneet löytämään monien pakolaislasten vanhempia. Biden ilmaisi pöyristyksensä maahan pyrkijöiden kohtelusta ja lasten laittamisesta häkkeihin, mutta Trump totesi näitä ihmisiä kohdeltavan oikein hyvin.

"Olen vähiten rasistinen ihminen huoneessa"

Kun keskustelu kääntyi systeemiseen rasismiin ja rotuasenteisiin, Trump ilmoitti olevansa vähiten rasistinen ihminen huoneessa. Esimerkiksi keskustelun juontaja oli musta televisiotoimittaja Kristen Welker.

Enempää väittelyherkkua ei ole luvassa, joten nyt on kannat lukittu ja mielikuvat muokattu. Trumpin sairaalahoitoon joutumisen ja koronaviruksen vuoksi keskimmäinen aioituista kolmesta väittelystä peruttiin.

Ennen vaalipäivää ei tiedossa ole kaksikon yhteisiä tilaisuuksia, vaan kumpikin kampanjoi tahoillaan ja etenkin vaa'ankieliosavaltioissa. Edessä on pitkä ja tuskainen ääntenlasku.

Kirjoittaja on pitkäaikainen Yhdysvaltain politiikan tarkkailija.