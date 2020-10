Vaalitulos kääntymässä sosialistiehdokkaan hyväksi Boliviassa – sunnuntain äänestys sujui rauhallisesti, vaikka väkivaltaisuuksia pelättiin

Vasemmistolainen ennakkosuosikki Luis Arce näyttää voittavan Bolivian presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella, epävirallinen ääntenlasku osoittaa.

Ovensuukyselyn tulos enuustaa, että viime vuonna tehtävästään eronneen ex-presidentti Evo Moralesin sosialistipuolue Movimiento al Socialismo (suom. Liike kohti sosialismia, MAS) on palaamassa maassa valtaan.

Ovensuukyselyä suorittaneen Ciesmorin tulosten mukaan Arcella oli maanantaiaamuna Suomen aikaa reilu 52 prosentin äänisaalis. Toinen ennakkosuosikki, keskustalainen Carlos Mesa, oli kerännyt vajaat 32 prosenttia äänistä. Presidenttiehdokas tarvitsee 40 prosenttia äänistä ja 10 prosenttiyksikön johdon voittaakseen vaalit ensimmäisellä kierroksella.

– Kaikki tähän asti tiedossa oleva data näyttää, että voitto on mennyt Liikkeelle kohti sosialismia, Morales sanoi lehdistötilaisuudessa Buenos Airesissa Argentiinassa, jossa hän on maanpaossa.

Vaaliviranomainen ilmoitti viime hetkellä ennen vaalia, ettei alustavia tuloksia julkaista myöhään sunnuntaina illalla, ja on epäselvää, milloin virallinen vaalitulos saadaan. Useat äänestyspaikat sulkeutuivat myöhässä pitkien jonojen vuoksi. Virallinen ääntenlasku oli maanantaiaamuun mennessä käynyt läpi vasta viisi prosenttia äänistä.

Arce kuulosti Reutersin mukaan ovensuukyselytulosten jälkeen lehdistötilaisuudessa hallinnollisessa pääkaupungissa La Pazissa itsevarmalta voiton suhteen, vaikkei virallisesti julistautunut voittajaksi.

– Me tulemme tekemään töitä, ja me palautamme muutosprosessin ilman vihaa. Me opimme ja me pääsemme yli tekemistämme virheistä Liike kohti sosialismia -puolueena, Arce sanoi.

Äänestys sujui sunnuntaina rauhanomaisesti siitä huolimatta, että tuloksen pelättiin johtavan väkivaltaisuuksiin.

Demokratia koetuksella

Sunnuntain vaaleja on pidetty koetinkivenä Bolivian demokratialle. Viime vuoden vaalitulos, jonka mukaan maata 14 vuotta hallinnut Morales olisi voittanut neljännen kautensa, mitätöitiin vaalivilppiepäilyjen vuoksi. Tapaus johti väkivaltaisiksi äityneisiin protesteihin ja lopulta Moralesin eroon.

Lisäksi toukokuulle suunniteltuja uusia vaaleja jouduttiin siirtämään kuukausilla koronapandemian vuoksi.

Virkaatekevä konservatiivipresidentti Jeanine Añes kommentoi Reutersin mukaan, että Arce näyttää olevan vaalivoittaja, ja onnitteli tätä.

Ikonisen vasemmistopresidentin jalanjäljissä

Arce on Moralesin entinen valtiovarainministeri sekä tämän henkilökohtainen valinta sosialistipuolueen ehdokkaaksi.

Arcen vaalivoitto todennäköisesti pönkittää Moralesin kuvaa, mikäli se vahvistetaan virallisten tulosten valmistuttua. Moralesilla on edelleen huomattavaa vaikutusvaltaa Boliviassa, vaikka hän on ollut viime vuodesta asti maanpaossa Argentiinassa.

Morales oli ikoninen ja pitkäaikainen vaikuttaja kahden viime vuosikymmenen vasemmistopresidenttien aallossa Latinalaisessa Amerikassa. Siksi Bolivian vaalitulos vaikuttaa myös vasemmiston painoarvon säilymiseen alueella.

– Äänestyksestä tulee tärkein sen jälkeen, kun Bolivia palasi demokratiaan vuonna 1982, poliittinen analyytikko Carlos Valverde sanoi Reutersille sunnuntaina.

Päivitetty 19.10. klo 15:15: Lisätty Moralesin ja Arcen kommentit.