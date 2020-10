Yhdeksän ihmistä on pidätetty raakaan surmaan liittyen Ranskassa – pidätettyjen joukossa on useita epäillyn sukulaisia

Tämä tauti on levinnyt koko ajan

Olisi tärkeää lyödä selvä sulku islamisaation mukana leviävälle ilmaisuvapauden kaventumiselle. Tavallisesti se ei ole sitä, että sinun kurkkusi leikataan auki - mitä sitäkin toki näyttää sattuvan - vaan pelkoa mielissämme, ettemme uskallakaan sanoa, mitä haluaisimme, koska voi tulla seurauksia. Tämä on itsesensuuria. Alamme sokaistua ja kutsua sitä poliittisesti korrektissa hengessä "uskontojen ja erilaisuuden kunnioittamiseksi". Tämä hiljentäminen pelolla on aivan tavallisen oloisten muslimi-isien ja äitien äkäistä kurinpitoa niitä vastaan, jotka haastavat tabun. Mistään mikä on negatiivista profeetassa tai asettaisi profeetan koomiseen tai muuten epäkunnioittavaksi islamilaisissa piireissä tulkittavaan valoon, ei saisi puhua koulussa, siitä ei saa tehdä satiiria TV:ssä, pilakuvia ei saa julkaista - se on provosoivan kyseenalaistamisen ulkopuolella. Samankaltainen asenne siis kuin meillä Euroopassa oli luokkaa pari-kolme sataa vuotta sitten suhteessa kristinuskon pyhiin lehmiin, ja joilakuilla ehkä vielä tänäänkin. Ilmaisuvapaus on eurooppalaisen kulttuurin hienoimipa saavutuksia, eikä siitä pidä luopoa minkään äänekkään ja agressiiviven uskonnollisen ryhmän painostuksen takia.

