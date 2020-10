Trump ja Biden järjestivät omat tilaisuudet peruuntuneen väittelyn sijaan – Trump ei kiistänyt lehtietoja satojen miljoonien veloista

Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaiden Donald Trumpin ja Joe Bidenin piti kohdata vaaliväittelyssä viime yönä Suomen aikaa.

Sen sijaan he puhuivat samanaikaisissa lähetyksissä, jotka lähetettiin eri TV-kanavilla, kun vaaliväittely muutettiin virtuaaliseksi Trumpin koronavirustartunnan vuoksi ja presidentti kieltäytyi osallistumasta siihen.

Philadelphiassa ABC-kanavalle puhunut Biden kritisoikin tapaa, jolla Trump on hoitanut koronaviruspandemiaa.

– Hän sanoi, ettei kertonut kenellekään, koska pelkäsi amerikkalaisten panikoivan. Amerikkalaiset eivät panikoi. Hän panikoi, Biden sanoi.

Trump puolestaan puolusti tekemiään koronavirustoimia sekä omaa toimintaansa mukaan lukien Valkoisen talon ruusutarhassa pidettyä tilaisuutta, jossa virus levisi puutteellisten turvatoimien vuoksi

– Hei, olen presidentti. Minun täytyy nähdä ihmisiä, en voi olla kellarissa, Miamissa puhunut Trump sanoi NBC:n lähetyksessä.

Trump ei suostunut kertomaan, milloin on viimeksi antanut negatiivisen koronavirustestin.

Trump ei tuominnut salaliittoteoriaa

Trump käsitteli lähetyksessään myös kasvomaskeja. Hän sanoi kuulleensa erilaisia tarinoita niiden tehokkuudesta, vaikka hänen hallintonsa terveysasiantuntijat ovat pitäneet niiden roolia koronaviruksen pysäyttämisessä tärkeänä.

Lisäksi Trump kieltäytyi tuomitsemasta QAnonia, salaliittoteoriaa siitä, että demokraatit ovat osa maailmanlaajuista pedofiilirinkiä. Hän ylisti ensin QAnonin kannattajia pedofilian vastustamisesta ja sanoi sitten, ettei tiennyt liikkeestä mitään.

Trump väisti myös kysymykset New York Timesin tutkivasta jutusta, jossa ruodittiin hänen verotietojaan kahden vuosikymmenen ajalta. Trump ei ole suostunut julkistamaan verotietojaan, vaikka presidenttiehdokkaat ovat perinteisesti tehneet niin vuosikymmenten ajan.

Presidentti kuitenkin vaikutti vahvistavan lehden tiedot, joiden mukaan hänellä on noin 400 miljoonaa dollaria henkilökohtaisia lainoja. Trumpin mukaan kyse on "pähkinöistä" verrattuna hänen varallisuuteensa. Hän ei myöskään kiistänyt lehden tietoja siitä, että hän maksoi vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroa ensimmäisenä presidenttivuonnaan, vaikka on aiemmin väittänyt lukuja vääriksi.

Äänestys ollut vilkasta

Presidenttiehdokkaiden on määrä kohdata viimeisessä vaaliväittelyssä Tennesseen Nashvillessa ensi viikolla. Vaaleihin on vajaat kolme viikkoa, ja Biden johtaa Trumpia reilusti mielipidemittauksissa.

Amerikkalaiset ovat lähteneet ahkerasti vaaliuurnille jo ennakkoon. Äänestäneitä on tähän mennessä noin 18,3 miljoonaa, mikä vastaa noin 13 prosenttia vuoden 2016 vaaleissa äänestäneistä.

Georgiassa ja Texasissa on jo aiemmin rikottu äänestysennätyksiä. Kun keskeisenä vaalin lopputuloksen kannalta pidetyssä Pohjois-Carolinassa alkoi ennakkoäänestys torstaina, jonot olivat valtavat.

Ihmiset haluavat äänestää ennakkoon välttääkseen vaalipäivän ruuhkat samalla, kun koronavirustartuntojen määrä ja sairaalaan joutuneiden potilaiden määrä kasvaa. Samalla he haluavat varmistaa, että heidän äänensä lasketaan.

Useat äänestäjät ovat huolissaan siitä, että Trump haastaa postiäänestyksen tuloksen hänen väitettyään niitä useaan kertaan valheellisiksi.