YK-raportti: Somalian islamistikapinalliset pyörittävät tuottoisaa bisnestä

Somalian islamistikapinalliset liikuttelevat miljoonia dollareita pankkitileiltä toisille investoiden liike-elämään ja kiinteistöihin, ilmenee YK:n julkaisemasta raportista.

Al Shabaab -liike on taistellut vuosien ajan kansainvälisesti tuettua Somalian hallitusta vastaan tavoitteenaan luoda tähän Afrikan sarven maahan tiukkaa islamilaista sharia-lakia noudattava valtio.

"Al Shabaab on vahvassa taloudellisessa asemassa ja se luo merkittävää budjettiylijäämää, josta osa investoidaan omaisuuden ostoon ja liike-elämään Mogadishussa", kerrottiin YK:n Somalian pakotepaneelin raportissa.

Paneeli valvoo Somalian aseidenvientikieltoa. Raportti julkaistaan tällä viikolla.

Terroristiverkosto al-Qaidaan kytköksissä oleva islamistiryhmä tekee jatkuvasti pommi-iskuja ja hyökkäyksiä koteihin. Se on myös surmannut satoja siviilejä Keniassa ja Ugandassa. Aiemmin tänä vuonna al Shabaab surmasi kolme yhdysvaltalaista sotilastukikohdassa Keniassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Terrorismin rahoitusta ei kyetä valvomaan

YK:n raportissa kerrotaan tarkemmin kahdesta Salaam Somali -pankissa pidetystä pankkitilistä, jotka luotiin vuonna 2009 Hormuud-yhtiöiden ryhmälle. Tämä nostaa esiin kysymyksiä siitä, pystyykö Somalia valvomaan terrorismin rahoittamisen estämistä vuonna 2016 säädetyn lain mukaisesti.

Pankki ei halunnut kommentoida asiaa.

Somalian finanssiraporttikeskus, joka valvoo terrorismin rahoituksen ja rahanpesun vastaisia toimia, sanoi tutkivansa Salaamia vastaan esitettyjä syytteitä.

Yhden tilin kautta liikkui liki 1,7 miljoonaa dollaria kymmenen viikon valvontajakson aikana heinäkuun puoliväliin mennessä tänä vuonna, kertoi raportti. Tili oli ilmeisesti perustettu vastaanottamaan islamilaisen zakat-veron maksuja.

Viime vuonna järjestö käytti 21 miljoonaa dollaria

Al Shabaabilla on noin 5 000 taistelijaa ja sillä on hallussaan kaupunkeja ja maaseutua eteläisessä Somaliassa. Sen vakoojat ja salamurhaajat operoivat koko maassa. Järjestön arvioidaan käyttäneen viime vuonna noin 21 miljoonaa dollaria, joista noin neljännes meni sen Amniyat-tiedustelusiivelle.

Järjestöllä on myös omia oikeusistuimia. Eräs liikemies kertoi tutkijoille tällaisen oikeuden määränneen hänet maksamaan yli 100 000 dollaria zakat-veroa sen jälkeen kun hänen liiketoimiensa arvo oli arvioitu oikeusistuimessa.

Liikemiehet eivät uskalla kieltäytyä islamistien verosta, koska he pelkäävät joutuvansa tapetuiksi. Esimerkiksi eteläisessä hallituksen valvonnassa olevassa Kismayon satamakaupungissa liikkeet joutuvat maksamaan islamisteille veroa 300–600 dollaria kuukaudessa. Tällä tavalla al Shabaab ansaitsee yksin Kismayosta liki kuusi miljoonaa dollaria vuodessa.

– Shabaab on supertehokas keräämään rahaa teollisuudelta ja maalta, sanoi Reutersille Hussein Sheikh Ali, joka on entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja ja joka on perustanut Mogadishuun Hiraal Institute -ajatushautomon.