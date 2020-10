YK-raportti: Säiden ääri-ilmiöt muuttavat planeettaamme "elinkelvottomaksi helvetiksi miljoonille ihmisille"

Säiden ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet dramaattisesti viimeisten 20 vuoden aikana, mikä on vaatinut paljon ihmishenkiä ja taloudellisia menetyksiä. Tuhot vain pahenevat, ennustaa YK:n julkaisema raportti.

Tutkijoiden mukaan poliittiset ja liike-elämän johtajat ovat epäonnistuneet yrityksissä hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja estää planeettaa muuttumasta "elinkelvottomaksi helvetiksi miljoonille ihmisille".

Vuosien 2000 ja 2019 välillä maapallolla oli 7 348 luonnonkatastrofia, esimerkiksi maanjäristyksiä, tsunameja ja hurrikaaneja, jotka vaativat 1,23 miljoonan ihmisen hengen, kertoo YK:n alainen katastrofien vähentämiseen pyrkivä virasto UNDRR.

Luonnonkatastrofien määrä kaksinkertaistunut

Katastrofit vaikuttivat 4,2 miljoonan ihmisen elämään ja ne aiheuttivat liki kolmentuhannen miljardin dollarin taloudelliset menetykset.

Vuosina 1980–1999 katastrofeja oli ollut noin puolet vähemmän, kerrotaan raportissa The Human Cost of Disasters 2000–2019.

Eniten katastrofeja oli Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Seuraavina tulivat Intia, Filippiinit ja Indonesia. Kahdeksan maata kymmenestä eniten katastrofeja kohdanneesta maasta oli Aasiassa.

– Hyvä uutinen on, että enemmän ihmishenkiä on säästynyt, mutta huono uutinen on, että yhä useampi ihminen kohtaa lisääntyviä ilmastokatastrofeja, sanoi YK:n katastrofien riskien vähentämisen erityisedustaja Mami Mizutori Reutersin mukaan.

Hän kehotti hallituksia investoimaan varhaishälytyksen järjestelmiin ja toimeenpanemaan katastrofien riskiä vähentäviä strategioita.

Suurin uhka pahenevat helleaallot

Raportin tiedot keränneen belgialaisen Louvainin yliopiston katastrofitutkimuksen keskuksen tutkija Debarati Guha Sapir sanoi, että säiden ääri-ilmiöiden kasvaessa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana "ihmiskunnan tulevaisuus näyttää todella ankealta.

Suurin uhka ovat helleaallot, jotka kehittyvät vaarallisiksi erityisesti köyhissä maissa.

Viime kuu oli maailman kuumin syyskuu mittaushistoriassa. Epätavallisen korkeita lämpötiloja mitattiin Siperiassa, Lähi-idässä sekä osissa Etelä-Amerikkaa ja Australiaa.

Koronaviruspandemia puolestaan on raportin mukaan osoittanut "lähes jokaisen kansakunnan" epäonnistumisen yrityksissä estää kuolemat ja sairaudet huolimatta asiantuntijoiden jatkuvista varoituksista.

Luonnonkatastrofiksi luokitellaan tapahtuma, jossa on kuollut vähintään kymmenen ihmistä, joka vaikuttaa vähintään sataan ihmiseen, jonka takia on julistettu hätätila tai pyydetty kansainvälistä apua.

Suurin osa näistä katastrofeista on viimeisen 20 vuoden aikana liittynyt ilmastoon: tulvat, myrskyt, kuivuudet, helleaallot, hurrikaanit sekä maastopalot.

Taustalla on vaikuttanut maapallon keskilämpötilojen nousu, mikä lisää säiden ääri-ilmiöitä.