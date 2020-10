Valkoisten maanviljelijöiden murhat eivät ole etnistä puhdistusta, sanoo Etelä-Afrikan presidentti Cyril Rapaphosa

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa kehotti maanantaina kansalaisia olemaan käyttämättä valkoisten maanviljelijöiden murhia roturistiriitojen lietsomiseen. Viikkoa aikaisemmin valkoisen maanviljelijän Brendin Hornerin murha aiheutti mellakoita Senekalin kaupungissa.

Valkoiset mielenosoittajat tunkeutuivat poliisiasemalle, missä kaksi murhasta epäiltyä oli pidätettynä. Protestoijat sytyttivät tuleen poliisiauton ja paikalla myös ammuskeltiin.

– Se mitä tapahtui Senekalissa osoittaa, miten herkästi rotuvihan ruutitynnyri voi syttyä, Ramaphosa sanoi viikoittaisessa viestissään maalle.

– Meidän tulee vastustaa kaikkia yrityksiä käyttää maanviljelijöihin kohdistuneita rikoksia yhteisöjen mobilisoimiseen rotulinjojen mukaisesti.

Räjähdysherkkä asia Etelä-Afrikassa

Valkoisten maanviljelijöiden murhat on räjähdysherkkä asia Etelä-Afrikassa, missä jotkut valkoisen vähemmistön aktivistit ajavat ideaa "valkoisten kansanmurhasta", jolla maanomistajia haluttaisiin ajaa pois tiloiltaan.

Valkoisten maanviljelijöiden murhat on kuitenkin vain pieni osa kaikista murhista Etelä-Afrikassa, missä on maailman viidenneksi korkeimmat murhaluvut. Vuoden sisällä maassa on murhattu 21 325 ihmistä, joista 49 oli valkoisia maanviljelijöitä, kertovat poliisin tilastot.

Vuoden 2017 väestönlaskennan mukaan maassa oli noin 37 000 valkoista maatilan omistajaa tai johtajaa.

Etelä-Afrikan viljelysmaasta noin 70 prosenttia on valkoisten omistuksessa. Valkoisten osuus maan 58 miljoonasta asukkaasta on alle yhdeksän prosenttia.

– Suurin osa väkivaltarikosten uhreista on mustia ja köyhiä, nuoret mustat miehet ja naiset ovat suhteettoman suuressa riskissä tulla murhatuksi, Ramaphosa sanoi.

Idea valkoisten "kansanmurhasta" leviää maailmalla

Valkoisten ylivaltaa ajavat ryhmät eri puolilla maailmaa ovat kuitenkin tarttuneet Etelä-Afrikan valkoisten "kansanmurhan" ideaan. Jopa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tviitannut vaatimuksen tutkia eteläafrikkalaisten maanviljelijöiden murhat.

Ramaphosan mukaan maanviljelijöiden murhissa ei ole kyse etnisistä puhdistuksista. Niitä on kohdeltava rikoksina, hän sanoi.

Etelä-Afrikan hallitus valmistelee valkoisten omistamien maiden pakkolunastusta ilman korvauksia. Tällä tavalla yritetään korjata epätasa-arvoa, joka vallitsee maassa vielä neljännesvuosisata sen jälkeen, kun rotuerottelupolitiikka lakkautettiin virallisesti.