Nobelin rauhanpalkinto Maailman ruokaohjelmalle – "Nälkä ja aseelliset konfliktit ovat noidankehä"

Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin perjantaina Maailman ruokaohjelmalle World Food Programille (WFP).

Voittajan julkisti Norjan Nobel-komitean puheenjohtaja Berit Reiss-Andersen Oslossa.

Perusteluna valinnalle Reiss-Andersen sanoi järjestön pyrkimykset vähentää nälänhätää, rauhan edellyttämien olosuhteiden parantamisen sekä sen, että WFP on ollut merkittävä tekijä nälänhädän käytön estämisessä aseellisissa konflikteissa.

Reiss-Andersen argumentoi, että nälänhätää ei koskaan saada loppumaan ilman aseellisten konfliktien loppua.

– Siihen päivään asti, kun meillä on (korona)rokote, ruoka on paras rokote kaaosta vastaan, Reiss-Andersen sanoo siteeraten WFP:n omaa lausuntoa.

– Yhteys nälänhädän ja aseellisten konfliktien välillä on noidankehä.

Reiss-Andersenin mukaan WFP olisi joka tapauksessa ansainnut palkinnon, mutta koronapandemia on Nobel-komitean näkemyksen mukaan vahvistanut perusteita rauhanpalkinnon myöntämiselle. Koronapandemia on entisestään pahentanut humanitääristä tilannetta ja nälänhätää konfliktimaissa, kuten Jemenissä, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Nigeriassa.

– Pandemian kynnyksellä WFP on osoittanut vaikuttavaa kykyä voimistaa ponnistuksiaan, Reiss-Andersen sanoo.

World Food Program on YK:n alainen järjestö. Järjestö kertoo auttaneensa viime vuonna lähes 97 miljoonaa ihmistä 88 maassa.

Vuonna 2015 nälänhädän hävittämisestä tehtiin yksi YK:n kestävän kehityksen päämääristä.

– WFP on YK:n pääinstrumentti tämän päämäärän saavuttamiseen, Reiss-Andersen perustelee.

Ruokaohjelma WFP on maailman suurin humanitäärinen järjestö.

YAHYA ARHAB Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin Maailman ruokajärjestö World Food Programille. Järjestöllä on Nobel-komitean mukaan ollut suuri rooli ruokavarmuuden turvaamisessa koronapandemian pahentamassa nälänhädässä.

Ei ennakkosuosikkien joukossa

Norjan Nobel-komitea on perinteiseen tapaan pitänyt ehdokkaat salassa, mutta spekulaatioita ja vedonlyöntiä voittajasta on käyty kiivaasti.

Ennakkosuosikkeja olivat tänä vuonna olleet muun muassa ilmastoaktivisti Greta Thunberg, venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, Maailman terveysjärjestö WHO sekä Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.

Koronapandemian etulinjassa olleet ennakkosuosikit, kuten WHO, olivat kuitenkin joka tapauksessa epätodennäköisiä voittajia, uutistoimisto AP kirjoittaa. Ehdokkaat on pitänyt ilmoittaa helmikuuhun mennessä, ja pandemia julistettiin vasta maaliskuussa.

WFP ei ole ollut ennakkosuosikkien joukossa tai esimerkiksi Oslon rauhantutkimusinstituutin (PRIO) johtaja Henrik Urdalin vuosittaisella kärkiehdokaslistalla. PRIOn listalle päätyy kuitenkin perinteisesti henkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat tehneet pitkäjänteistä työtä rauhan, vakauden, demokratian ja ihmisoikeuksien eteen. Tällaiset tahot ovat usein muita, kuin parrasvaloissa paistattelevia ennakkosuosikkeja.

Toisaalta esimerkiksi Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) johtaja Dan Smith spekuloi viime perjantaina uutiskanava CNN:lle, että voittajaksi voitaisiin valita kansainvälinen organisaatio viestinä siitä, että tällaisilla ryhmillä on merkitystä rauhan ylläpitämisessä epävarmoina aikoina.

Valintaa ei voida lopulta pitää yllättävänä myöskään siksi, että kyseessä on neutraali YK:n alainen globaali toimija. Kuten Reiss-Andersen palkinnon julkistamistilaisuudessa luonnehti, voittajavalinnan viesti on paitsi katseen kääntäminen miljooniin nälkäänäkeviin, myös se, että kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä globaalien kriisien ratkaisemisessa.

Toisin kuin esimeriksi ennakkosuosikki WHO, WFP ei ole esiintynyt poliittisen kiistelyn keskipisteenä, eikä palkinnon myöntäminen sille tällaista kiistelyä myöskään todennäköisesti herätä.

Voittajalle 10 miljoonaa kruunua

Nobelin rauhanpalkinto pitää sisällään kultamitalin, kunniakirjan sekä 10 miljoonaa kruunua, eli vajaat 960 tuhatta euroa.

Voittaja vastaanottaa palkinnon Oslossa 10. joulukuuta, Alfred Nobelin kuoleman vuosipäivänä.

Tällä viikolla on jaettu neljä muutakin Nobel-palkintoa. Maanantaina fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinto myönnettiin hepatiitti C -viruksen löytäjille Harvey J. Alterille, Charles M. Ricelle sekä Michael Houghtonille.

Nobelin fysiikan palkinto myönnettiin tiistaina Roger Penroselle, Reinhard Genzelille ja Andrea Ghezille avaruuden mustien aukkojen tutkimuksesta. Keskiviikkona kemian Nobel-palkinto myönnettiin geenisaksien keksijöille Jennifer A. Doudnalle ja Emmanuelle Charpentierille.

Kirjallisuuden Nobel-palkinto myönnettiin eilen torstaina amerikkalaiselle runoilijalle Louise Glückille.

Ensi viikolla jaetaan vielä taloustieteen palkinto.