Nobelin rauhanpalkinto jaetaan perjantaina Oslossa – Greta Thunberg on jälleen ennakkosuosikki, mutta voittaja voi tulla parrasvalojen ulkopuolelta

Fakta

Nobelin rauhanpalkinto

Nobelin rauhanpalkinnon jakaa Norjan Nobel-komitea. Voittaja saa noin miljoona euroa.

Ehdokkaaksi voi nimittää kenet tahansa. Ehdokkaita saavat nimittää vain muun muassa hallitusten ja parlamenttien jäsenet, valtionjohtajat, eri alojen professorit ja entiset Nobel-voittajat.

Ehdokkaat tulee nimittää viimeistään 31. tammikuuta. Tämän jälkeen Nobel-komitean jäsenet nimeävät vielä omat ehdokkaansa ensimmäisessä tapaamisessaan helmikuussa.

Ehdokkaat pidetään salassa 50 vuoden ajan, mutta ehdokkuuden nimittävät tahot voivat itse ilmoittaa valintansa.

Ainoa asia, jonka Norjan Nobel-komitea paljastaa, on ehdokkaiden lukumäärä. Tänä vuonna ehdokkaita on 318, joista 211 on yksittäisiä henkilöitä ja 107 organisaatioita.