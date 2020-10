Turkin tukema Pohjois-Kypros aikoo avata rajalinjojen väliin jääneen rannan – Kypros tuomitsee ja hakee tukea YK:lta

Pohjois-Kypros aikoo avata ei-kenenkään maalla sijaitsevan hylätyn hotellialueen rannat.

Pohjois-Kyproksen pääministeri Ersin Tatar teki ilmoituksen asiasta Ankarassa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin rinnalla. Erdogan sanoi tukevansa 46 vuotta piikkilankojen sulkemana olleen alueen avaamista.

– Jos Jumala suo, alamme käyttää Marasin rantaa torstaina aamulla yhdessä kansamme kanssa, Tatar sanoi.

Maras on turkinkielinen nimi alueelle, joka kreikaksi tunnetaan nimellä Varosha. Alue oli yksi Kyproksen suosituimmista lomakohteista ennen Turkin hyökkäystä Kyprokselle. Alue on siitä lähtien ollut Turkin vartioimaa sotilasaluetta.

Kypros on tuominnut Turkin aikeet ja sanoo niiden rikkovan kansainvälistä oikeutta ja YK:n päätöksiä. Se aikoo viedä asian YK:n turvallisuusneuvostoon.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tämä on poikkeuksellisen mahdoton tilanne hyväksyä, Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades sanoo.

Myös Kreikka on kritisoinut päätöstä ja sanonut tukevansa Kyprosta. Kypros, Turkki ja Kreikka ovat joutuneet aluekiistoihin Välimerellä. Kypros on ollut vaatimassa pakotteita Turkille kiistan vuoksi.

Virallisesti Kypros on yhtä valtiota. Pohjois-Kyproksen turkkilaishallinnon tunnustaa vain Turkki. Saaren läpi kulkee YK:n puskurivyöhyke, jolle on jäänyt teitä, aavekaupunkeja ja jopa Kyproksen entinen kansainvälinen lentoasema 46 vuoden takaiseen asuunsa.

Kyrproksen yhdistämisestä on neuvoteltu vuosikaudet. Viimeaikaiset luonnonvaralöydökset Välimereltä tuskin helpottavat tilannetta.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan suunnitelmiin kuuluu avata noin 1,5 kilometrin mittainen rantakaistale. Suunnitelmat eivät koske alueen autioituneita hotelleja ja asuintaloja, joista noin 39 000 ihmistä joutui pakenemaan Turkin hyökkäystä.

Varosha on suuremman Famagustan kaupungin esikaupunkialuetta. Tällä hetkellä noin 200 metriä rannasta on yleisölle avoinna. Sitä varjostavat 46 vuotta autioina olleiden pommituksissa kärsineiden hotellien luurangot, jotka on jätetty niille sijoilleen. Loppuosa Varoshasta on aidattu ruosteisella piikkilangalla, joka jatkuu mereen asti. Aluetta vartioivat Turkkilaiset sotilaat.

Pääministeri Tatar ilmoitti jo elokuussa, että Varoshan avaamiseksi aletaan ottaa askelia. Hänen mukaansa hylätyn kaupungin avaaminen toisi talous- ja turismietuja.

– Toivomme, että koko Maras avautuu käyttöön käynnissä olevien töiden valmistuttua ja omistusoikeuksia kunnioittaen, Turkin presidentti Erdogan sanoi.

YK:n päätöslauselman mukaan kaupungin asuttamiseen on oikeus vain sen entisillä asukkailla.

Pohjois-Kyproksella on määrä pitää presidentinvaalit sunnuntaina. Tatar on yksi ehdokkaista. Istuva presidentti Mustafa Akinci on sanonut Varoshan avaamisen olevan Turkin yritys vaikuttaa vaaleihin.