Mitä tapahtuu vaaleille, jos Donald Trumpista tulee yksi numero lisää Yhdysvaltojen synkkään koronakuolleisuustilastoon?

Yhdysvaltojen presidentinvaalit pidetään lähes tasan kuukauden kuluttua. Asetelmien piti olla järjestyksessä kuin kellon viisareiden, mutta yhden perjantaisen tviitin seurauksena ne repsahtivat asentoon, jonka perusteella kukaan ei osaa päätellä mitä tuleman pitää. Koneisto sekosi. Maailman kenties tärkeimpiä henkilövaaleja kohti suunnistetaan nyt sankassa sumussa.

Uutiskanava CNN:n siteerasi äsken tunnetun journalisti-lääkäri James Hamblinin perjantaista esseetä The Atlanticissa.

Kirjoittajan mukaan Donald Trumpin ennusteskaala kattaa toistaiseksi koko kirjon muutaman päivän potemisesta aina viikkojen tajuttomuuteen hengityskoneessa. "Tai sitten presidentti voi kuolla", Hamblin muistuttaa.

Siksi kaikki tulevia 31 päivää koskevat ennusteet ovat pelkkää arvailua. Kysymyksiä ja jatkokysymyksiä on satoja ja vastauksia vain muutama. Nekin sisältävät vaihtoehtoja ja jossittelua.

Palaako Trump vielä vaalikampanjan kärkeen?

Kukaan ei tiedä.

Jos Trump ei palaa, ottaako varapresidentti ja varapresidenttiehdokas Mike Pence ohjat käsiinsä?

Todennäköisesti ottaa. Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen totesi perjantaina Iltalehdessä, että varapresidentti on pääehdokas vaaleissa, jos presidentti ei pysty toimimaan.

Heiskasen mukaan poikkeustilanteisiin on kuitenkin olemassa sääntö. Jos pääehdokas kuolee, puoluekokous voi valita uuden presidenttiehdokkaan. Tätä tilannetta varten demokraateilla ja republikaaneilla on erilaiset säännöt.

Voidaanko vaaleja lykätä?

Sekin lienee äärivaihtoehtona mahdollisuuksien rajoissa. Historiallisia ennakkotapauksia ei kuitenkaan ole.

Presidentti Donald Trump saapui sotilassairaala Walter Reedin alueelle helikopterilla. Sairaalassa hoidetaan muun muassa ulkomailla loukkaantuneita yhdysvaltalaissotilaita.

Kykeneekö Trump hoitamaan virkakautensa loppuajan presidentilliset velvollisuudet?

Kukaan ei tiedä. Varahenkilöt Yhdysvaltojen presidentin tilapäisen työkyvyttömyyden varalta on kuitenkin määritelty tarkoin. Vallanperimysjärjestyksessä ykkönen on varapresidentti eli tässä tapauksessa Mike Pence, joka toimisi virkaa tekevänä presidenttinä. Presidentin kuolemantapauksessa varapresidentti perisi viran ja hoitaisi sitä seuraaviin vaaleihin saakka.

Kakkonen on kongressin edustajainhuoneen puheenjohtaja, joka on nyt demokraattien Nancy Pelosi. Hänelläkin on varahenkilö, senaatin republikaaninen ikänestori Chuck Grassley, jota seuraa vielä neljätoista muuta mahdollista Valkoisen talon tuuraajaa.

Muuttaako koronakokemus Trumpin mielipiteitä tai politiikkaa?

Se taitaa riippua tautikokemuksen ankaruudesta. Vakava sairastuminen voi tehdä presidentistä kannanotoissaan nöyremmän. Nopeasti selätetty tauti saattaa sen sijaan lisätä uhoa entisestään. Trump voi yrittää näyttäytyä supermiehenä, johon edes covid-19 ei pysty.

Miten Melania Trumpin taudin kehitys vaikuttaa presidentilliseen asioiden hoitoon ja vaaliasetelmaan?

Sekin riippuu taudin luonteesta. Vaikutuksia olisi varmasti runsaasti, jos maan ensimmäinen nainen joutuisi nyt tehohoitoon tai jopa menehtyisi.

Voivatko muutkin avainhenkilöt saada tartunnan?

Tietenkin voivat, ja osa on jo saanutkin. Entistä pahempaan solmuun asetelmat menevät, jos esimerkiksi demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden tai Trumpin varapresidentti Mike Pence sairastuvat vakavasti.

Mikä on tapahtumien vaikutus äänestyskäyttäytymiseen?

Sitä on vaikeaa arvioida. Trumpin oma sairastuminen voi saada hänen aikaisemmat koronavähättelynsä näyttämään karkealta virhearvioinnilta. Toisaalta hän saattaa kerätä sympatiapisteitä.