19-vuotias joukkoraiskauksen uhri kuoli sairaalahoidossa Intiassa

Intiassa viranomaiset määräsivät torstaina poikkeustilan kylään, jossa tällä viikolla kuollut 19-vuotias nainen joutui miesjoukon raiskaamaksi, kertoi Reuters.

Nainen kuoli tiistaina. Poikkeustila määrättiin protestien takia, jotka alkoivat viranomaisten poltettua keskiviikkona naisen ruumiin vastoin hänen perheensä tahtoa. 25 ihmistä on pidätetty.

Uhrin veli kertoi Reutersille, että perhe oli toivonut saavansa viettää hautajaiset perinteisin menoin, mutta paikalliset viranomaiset eivät suostuneet siihen.

Naisen kohtalo on herättänyt protesteja ympäri maata.

Alimpaan yhteiskuntaluokkaan kuulunut nainen kuoli sairaalassa tiistaina maan pääkaupungissa Delhissä, kertoivat viranomaiset. Hänet siirrettiin vakavien vammojensa vuoksi Delhiin ja hän kuoli kesken hoitotoimenpiteen.

Sadat ihmiset kokontuivat protestiin sairaalan edustalle vastustamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja raiskauksia.

Intiassa on tullut viime vuosina esille useita naisiin kohdistuneita raakoja väkivaltarikoksia, minkä takia Intia on naisille yksi maailman turvattomimmista maista.

Maassa tapahtuu vartin välein raiskaus, jonka uhri on nainen, paljastui hallituksen tänä vuonna julkaisemista tiedoista, jotka oli kerätty vuonna 2018.

Todellisuudessa raiskausrikokset ovat tätäkin yleisempiä, koska kaikista tapauksista ei raportoida viranomaisille niihin liittyvän häpeän vuoksi.

– Naisia ei suojella oikeastaan milään tavalla. Rikolliset voivat tehdä rikoksiaan täysin avoimesti, totesi oppositiojohtaja Priyanka Gandhi Twitterissä.

Kuollut 19-vuotias joutui miesten hyökkäyksen uhriksi 14. syyskuuta lähellä kotiaan sijaitsevalla pellolla Hathrasissa noin sadan kilometrin päässä Delhistä.

Poliisi on pidättänyt neljä ylempään kastiin kuuluvaa miestä epäiltynä rikoksesta.

Nainen kuului daliteihin, ihmisryhmään kastijärjestelmän ulkopuolella, joiden syrjiminen on yleistä. Dalitien mukaan lainsäädäntö ei suojele heitä daliteihin kohdistuvien ennakkoluulojen takia.

Vaikka Intian kastijärjestelmästä on virallisesti luovuttu jo 1950-luvulla, käytännössä perheen asema yhteiskunnassa määrittää yhä yksilöiden mahdollisuuksia. Kasti vaikuttaa muiden muassa siihen, kenen kanssa voi avioitua ja missä voi työskennellä.

Kastijärjestelmän ulkopuolisia daliteja on Intiassa yli 200 miljoonaa. Heitä on pidetty perinteisesti saastaisina ja siksi heille on langennut vaarallisimpien ja likaisimpien töiden tekeminen.

YK:n ihmisoikeusneuvosto, Human Rights Watch ja Amnesty International ovat todenneet, että dalit-naisten osa on intialaisen yhteiskunnan heikoin. Heillä on suurempi riski ajautua prostituoiduiksi, koska vaihtoehtoja ei ole.

Viime kuussa samalla Uttar Pradeshin alueella raiskattiin ja murhattiin 13-vuotias dalit-tyttö. Viime vuonna kaksi dalit-lasta hakattiin kuoliaaksi, koska he olivat tehneet tarpeensa ulkona.

Viime joulukuussa kuoli 23-vuotias dalit-nainen, jonka miesjoukko sytytti tuleen, kun hän oli matkalla kertomaan epäillystä raiskauksestaan viranomaisille.