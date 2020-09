Johns Hopkins yliopisto: Maailmassa miljoona koronakuolemaa

Koronatilannetta globaalisti seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkins yliopiston ajantasaisen tilaston mukaan maailmassa on ylitetty miljoonan varmennetun koronakuoleman raja. Eniten kuolemia on Yhdysvalloissa, 205 069 kappaletta. Seuraavana tulee Brasilia 142 058 kuolemaa ja Intia 95 542 kuolemaa. Suomessa kuolemia on tilastoitu 345. Luvut eivät vastaa todellista tilannetta, sillä läheskään kaikkia tartuntoja ei ole todennettu.

Uutistoimisto AFP uutisoi rajan ylittyneen jo maanantaiaamuna.