Vuoristo-Karabahissa separatistit sanovat ampuneensa alas kaksi Azerbaidzhanin sotilashelikopteria ja kolme lennokkia. Separatistien mukaan helikopterit ammuttiin alas sen jälkeen kun Azerbaidzhanin joukot alkoivat pommittaa aluetta.

Vuoristo-Karabahin johdon mukaan Azerbaidzhan alkoi pommittaa alueen etulinjaa ja siviilikohteita, mukaan lukien alueen pääkaupungissa Stepanakertissa.

Azerbaidzhanin puolustusministeriö puolestaan sanoo aloittaneensa vastahyökkäyksen "hillitäkseen Armenian taistelutoimia ja taatakseen kansalaisten turvallisuuden".

Sekä Armenian separatistit että Azerbaidzhan ovat ilmoittaneet, että iskuissa kuoli siviilejä.

Azerbaidzhan ja Armenia ovat kamppailleet Vuoristo-Karabahista jo kauan. Alue on ollut armenialaisten separatistien hallinnassa 1990-luvun alusta.

Azerbaidzhan on käyttänyt paljon rahaa sotavarustukseensa ja toistuvasti vannonut ottavansa alueen takaisin haltuunsa voimakeinoin, kun taas Armenia on sanonut puolustavansa aluetta. Vuoristo-Karabah on julistautunut itsenäiseksi, mutta se on hyvin riippuvainen Armeniasta.

Nyt yhteenotot ovat vakavimpia sitten vuoden 2016. Neuvottelut sovun saavuttamiseksi ovat olleet pysähdyksissä vuoden 1994 tehdyn tulitaukosopimuksen jälkeen. Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat ovat pyrkineet välittämään rauhanneuvotteluita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Minskin ryhmänä, mutta tulosta ei ole syntynyt.

