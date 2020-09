Republikaanit vakuuttelevat Trumpin luopuvan vallasta rauhanomaisesti, toisin kuin Trump itse – Oman puolueen senaattori vertasi tilannetta Valko-Venäjään

Yhdysvaltain republikaanien kärkipoliitikot vakuuttelevat, että istuva presidentti Donald Trump luopuu vallasta rauhanomaisesti, mikäli hän häviää vaalit.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell paikkaili torstaina Trumpin puheita lupaamalla, että se, kuka voittaa marraskuun presidentinvaalit, astuu virkaan tammikuussa.

– Valta vaihtuu hyvässä järjestyksessä juuri niin kuin se on vaihtunut neljän vuoden välien vuodesta 1792 lähtien, McConnell sanoi.

Demokraattisessa valtiossa rauhanomaisen vallanvaihdon pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta Trumpin puheet ovat nostattaneet Yhdysvalloissa kiihtyviä pelkoja siitä, että presidentti ei luopuisi vallasta, vaikka hän häviäisi vaalit.

Keskiviikkoiltana Trump ei suostunut sitoutumaan rauhanomaiseen vallanvaihtoon, kun häneltä esitettiin vallanvaihdosta suora kysymys.

– Katsotaan mitä tapahtuu, Trump sanoi.

– Haluamme eroon postiäänestyksestä, sitten saatte hyvin rauhanomaisen... Suoraan sanottuna vaihtoa ei tule, vaan tulee jatkumo, Trump sanoi, kun toimittaja kysyi toistamiseen, lupautuuko Trump sitoutumaan rauhanomaiseen vallanvaihtoon.

Trump valehtelee kansalaisille postiäänestyksestä. Hän väittää, että postiäänestäminen johtaa laajaan vaalivilppiin, vaikka lukuisat tutkimukset osoittavat, ettei postiäänestykseen liity vilpin uhkaa juuri lainkaan.

Republikaani vertasi Valko-Venäjään

Runsaat parikymmentä republikaanisenaattoria lupaili Trumpin luopuvan vallasta, jos hän häviää vaalit.

Kaikki välttivät kuitenkin mainitsemasta Trumpin nimeä ja hänen puheitaan vallanvaihdosta. Useimmat republikaanit eivät myöskään suostuneet vastaamaan jatkokysymyksiin Trumpin puheista.

Esimerkiksi republikaanien senaatin toinen ryhmäjohtaja, John Thune sanoi puolueensa uskovan oikeusvaltioon ja perustuslakiin, jotka määräävät rauhanomaisen vallanvaihdon.

Kärkäs Trump-kriitikko, republikaanisenaattori Mitt Romney ei hänkään maininnut Trumpia, mutta vertasi tilannetta Valko-Venäjään, jossa diktaattori Aleksandr Lukashenko pitäytyy väkisin vallassa vilpillisten vaalien jälkeen kovalla poliisiväkivallalla.

– Rauhanomainen vallanvaihto on keskeistä demokratiassa. Ilman sitä kyse on Valko-Venäjästä. Ajatus siitä, että presidentti ei kunnioittaisi tätä perustuslaillista vastuuta, on käsittämätöntä, eikä sitä voi hyväksyä, Romney kirjoitti Twitterissä.

Demokraattien presidenttiehdokas, gallupeja selvästi johtaja Joe Biden hämmästeli Trumpin puheita.

– Missä maassa oikein olemme? Hän sanoo mitä älyttömimpiä asioita. En tiedä, mitä tuohon voi sanoa, Biden sanoi.