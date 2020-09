Lukashenko piti salaiset virkaanastujaiset ilman ennakkoilmoituksia – tuhannet kerääntyivät osoittamaan mieltään Minskissä, poliisi vastasi pidätyksillä ja vesitykeillä

Valko-Venäjän itsevaltainen hallitsija Aleksandr Lukashenko piti keskiviikkona päivällä salaiset virkaanastujaiset maan pääkaupungissa Minskissä.

Asiasta kertoo Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto Belta, jota siteeraavat useat kansainväliset uutistoimistot.

Paikalla oli Beltan mukaan satoja Valko-Venäjän hallinnon korkea-arvoisia virkamiehiä.

Virkaanastujaiset järjestettiin ilman minkäänlaista ennakkoilmoitusta salassa.

Tavallisesti virkaanastujaiset pidettäisiin julkisesti suurelle yleisölle ajankohtana, joka ilmoitettaisiin viikkoja etukäteen.

Lukashenkon salailun tarkoituksena oli luultavasti välttää suuret mielenosoitukset. Virkaanastujaispäivälle oli ennalta odotettu jopa ennätyssuuria mielenosoituksia.

Punavalkoisia lippuja kantavia mielenosoittajia alkoi kerääntyä Minskin kaduille keskiviikkona iltapäivällä. Reutersin mukaan mielenosoitus keräsi tuhansia osallistujia. Valko-Venäjän poliisi vastasi protestiin pidättämällä osallistujia ja ampumalla yleisöön vesitykeillä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Valko-Venäjän oppositio julisti virkaanastujaiset laittomiksi ja kannusti ihmisiä järjestämään lisää mielenosoituksia.

Maanpaossa oleva oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja kommentoi virkaanastujaisia vallananastuspyrkimykseksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjille pitämässään puheessa keskiviikkona.

Liettuan ulkoministeri Linas Linkevicius kutsui virkaanastujaisia Twitterissä farssiksi. Myös muun muassa Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sekä Tshekin ulkoministeri Tomas Petricek tuomitsivat virkaanastujaiset sosiaalisessa mediassa.

Yli satatuhatta ihmistä on osoittanut mieltään kansainvälisen yhteisön rajusti vääristeltynä pitämiä presidentinvaaleja, mielivaltaisia pidätyksiä ja julmaa poliisiväkivaltaa kohtaan jo kuutena perättäisenä sunnuntaina 9. elokuuta pidettyjen vaalien jälkeen.

Pienempiä mielenosoituksia, lakkoja, julkisia kannanottoja ja muita protesteja on järjestetty kaikkina viikonpäivinä jo yli 60 päivän ajan.

Lukashenkon hallinto ilmoitti, että Lukashenko olisi saanut 80 prosenttia presidentinvaalin äänistä, mutta useiden arvioiden mukaan hänen kannatuksensa on todellisuudessa enää muutaman prosentin luokkaa.

Lukashenkon hallinto on pidättänyt rauhanomaisten mielenosoitusten aikana ainakin noin 10 000 ihmistä, joista monet ovat olleet satunnaisia ohikulkijoita. Pidätettyjä on kidutettu, pahoinpidelty, uhkailtu, nöyryytetty ja jopa raiskattu, raportoivat esimerkiksi kansalaisjärjestö Human Rights Watch ja YK. Muutamia mielenosoittajia on myös tapettu.

EU on ollut asettamassa maahantulokieltoja ja varojen jäädytyksiä Lukashenkon hallinnon noin 40 jäsenelle jo viikkojen ajan, mutta yksimielisyyttä vaativaa päätöstä ei ole saatu aikaiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Maanantaina Kypros esti pakotteiden asettamisen kiristämällä muita EU-maita. Kypros vaati unionia asettamaan samalla Turkille pakotteita itäisen Välimeren kaasunporauskiistoista Kreikan ja Turkin välillä.

Kun EU:n ulkoministerit eivät suostuneet kytkemään täysin toisistaan irrallisten tapahtumien toimia yhteen, Valko-Venäjä selvisi Kyproksen vastustuksella ilman pakotteita.