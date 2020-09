Löytääkö EU vihdoin toimivan mallin pakolaispolitiikkaan? – Tehoton Dublin-sopimus jäämässä historiaan

Euroopan unioni yrittää jälleen luoda yhtenäisiä käytäntöjä turvapaikkapolitiikkaan. EU-komission odotetaan keskiviikkona esittelevän uuden ehdotuksensa maahanmuuttopolitiikkaan.

Kysymys maahanmuuttajista on jakanut EU-maita, eivätkä esimerkiksi sisäiset siirrot kuormittuneista maista muihin maihin ole toteutuneet suunnitellusti.

Komission esityksen odotetaan sisältävän niin sanotusta Dublin-sopimuksesta luopumisen. Toimimattomana pidetyssä sopimuksessa on kyse siitä, että Schengen-alueelle saapuneesta turvapaikanhakijasta on vastuussa vain yksi jäsenmaa eli käytännössä se maa, johon henkilö on ensimmäisenä tullut ja jossa hänet on rekisteröity.

Sopimukseen sisältyvä mahdollisuus turvapaikanhakijan palauttamisesta maahan, johon tämä on ensimmäisenä tullut, ei kuitenkaan ole läheskään aina toteutunut. Palautuksia ovat vaikeuttaneet muun muassa tiukat aikarajat sekä palautettavien katoaminen viranomaisten valvonnasta.

Dublin-sopimusta on pidetty Suomen kannalta hyvänä, koska Suomi on harvoin maa, johon turvapaikanhakija ensimmäisenä EU-alueella saapuu. Häviäjinä mallissa on pidetty EU:n eteläisiä maita.

Koska EU-maiden keskinäinen velvollisuudentunto ei ole riittänyt ratkaisemaan turvapaikanhakijoiden sijoitteluun liittyviä ongelmia, komission uuden mallin odotetaan perustuvan aiempaa tiukemmin velvoittavuuteen.

Kreikka tuskailee pakolaisleiriensä kanssa

Uusi malli julkistetaan samaan aikaan, kun Kreikka tuskailee alueellaan olevien pakolaisleirien kanssa. EU:n puheenjohtajamaa Saksa aikoo ottaa vastaan yli 1 500 Välimeren siirtolaista ja on kehottanut myös muita EU-maita vastaanottamaan lisää turvapaikanhakijoita tulipalossa tuhoutuneelta Morian leiriltä.

Suomi ei ole ainakaan toistaiseksi kasvattamassa Välimeren alueelta siirrettävien turvapaikanhakijoiden määrää.

– 11 alaikäisen vastaanotto oli vastaus Kreikan EU-maille suunnattuun avunpyyntöön noin 400 yksintulleen alaikäisen vastaanottamisesta. Jos Kreikasta tulee uusia avunpyyntöjä esimerkiksi yksintulleiden alaikäisten vastaanottamiseen, nämä pyynnöt käsitellään hallituksessa erikseen, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi Lännen Medialle lauantaina.

Helmikuussa Suomi päätti vastaanottaa yhteensä 175 hädänalaisessa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Morian leiriltä tulevat 11 henkilöä sisältyvät tähän 175 henkilön päätökseen.

Kreikka on pyytänyt Morian akuuttiin hätään myös materiaaliapua ja Suomi on sitä toimittanut.