Kosovo myöntää Trumpille korkeimman kunnianosoituksen avusta kauppasuhteiden kehittämisessä Serbian kanssa

Kosovo myöntää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille maan korkeimman kunnianosoituksen tämän avusta Serbian ja Kosovon välisten kauppasuhteiden normalisointiprosessissa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Kosovon presidentti Hashim Thaci sanoo Trumpille lähettämässään kirjeessä, että tämä tulee saamaan Kosovon vapausmitalin (Medal of the Order of the Freedom).

Entisen Jugoslavian maat Kosovo ja Serbia sitoutuivat aiemmin syyskuussa solmitussa sopimuksessa kehittämään keskinäisiä taloussuhteitaan, mutta jättivät poliittisten suhteiden normalisoinnin sopimuksen ulkopuolelle.

Kirjeessään Thaci myös kutsui Trumpin valtiovierailulle Kosovoon.