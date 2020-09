Hurrikaani Sally aiheutti katastrofaalisia tulvia Yhdysvalloissa – yli puoli miljoonaa ihmistä oli ilman sähköä

Hurrikaani Sally on aiheuttanut suuria tulvia Yhdysvaltojen eteläosissa. Sähköt ovat olleet poikki yli puolelta miljoonalta ihmiseltä Floridan ja Alabaman osavaltioissa. Ainakin yhden ihmisen uskotaan kuolleen myrskyssä Alabamassa.

Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus kutsui Alabaman ja Floridan rannikkojen tulvia historiallisiksi ja katastrofaalisiksi.

Pensacolan kaupungissa Floridassa vettä satoi neljän tunnin aikana saman verran kuin tavallisesti neljässä kuukaudessa, kertoi Ginny Cranor kaupungin pelastuslaitoksen johdosta CNN:lle keskiviikkona.

Vesi tulvi kaduille Alabaman satamassa keskiviikkona. Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan tulvat Alabamassa ja Floridassa ovat historiallisia ja katastrofaalisia.

Sally ratautui Alabamaan varhain keskiviikkona Yhdysvaltojen aikaa kakkoskategorian myrskynä, mutta laantui päivän aikana trooppiseksi myrskyksi.

Maan eteläosissa liikkunut myrsky toi mukanaan runsaita sateita. Joillain alueilla vettä on satanut lähes puoli metriä vuorokauden aikana. Sademäärän odotetaan yhä kasvavan. Floridan Pensacolassa kadut tulvivat, ja vettä oli paikoin jopa puolitoista metriä.

Ainakin 377 ihmistä on pelastettu tulvien keskeltä Floridassa, kertovat CNN ja The New York Times.

Myrsky on repinyt puita juurineen irti maasta ja katkonut voimajohtoja Liikkuminen myrskyn runtelemilla alueilla on osittain estynyt tuhonneiden teiden ja siltojen takia. Liikkumista vaikeuttaa myös kaduilla tulviva vesi.

Sallyn aiheuttamien tuhojen odotetaan kasvavan 2–3 miljardiin dollariin.

Myrskyn ennustetaan jatkavan torstaina matkaansa kohti Georgian ja Etelä-Carolinan osavaltioita, kertoo CNN.

Kadut tulvivat Sally-myrskyn tuomien rankkasateiden takia Alabamassa keskiviikkona.

Myrskyisä vuosi

Atlantilla on pauhannut tänä vuonna useita myrskyjä, sillä Sally oli jo 18. nimetty myrsky Atlantilla tänä vuonna.

Samaan aikaan Sallyn kanssa Atlantilla on myös kolme muuta nimettyä myrskyä, mikä kertoo siitä, että käynnissä on yksi kaikkien aikojen aktiivisimmista hurrikaanikausista Atlantilla.

Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaation tutkijoiden mukaan hurrikaanien voimakkuus ja tuhoisuus on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien ilmaston lämmetessä.