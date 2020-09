Rauhanneuvottelut alkoivat Dohassa – Afganistanin hallitus ja Taliban kokoontuivat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen

Qatarin pääkaupunki Doha toimi historiallisten tapahtumien näyttämönä tiistaina, jolloin Afganistanin hallituksen ja ääriliike Talibanin edustajat kokoontuivat ensimmäiseen suoraan neuvotteluun.

Rauhanneuvottelut alkoivat Dohassa lauantaina avajaistilaisuudella. Tiistaina osapuolet kohtasivat toisensa neuvottelun merkeissä ensimmäistä kertaa lähes kaksikymmentä vuotta kestäneen sodan aikana.

Tiistain tapaamisessa oli tarkoitus päästä sopuun asialistasta ja aikataulusta rauhansopimuksen neuvottelemiseksi, kertoo Reuters.

Afganistanin ja Talibanin edustajat kertoivat Twitterissä julkaisemassaan lausunnossa, että säännöistä ja menettelyistä on päästy sopuun, mutta muutamia kysymyksiä on yhä ratkaisematta. He eivät kertoneet tarkemmin asialistasta tai muista yksityiskohdista.

Afganistanin hallinnon mukaan ensisijaisena tavoitteena on saada Taliban sopimaan tulitauosta tai väkivallan merkittävästä vähentämisestä. Väkivalta on jatkunut Afganistanissa senkin jälkeen, kun neuvottelut aloitettiin Dohassa lauantaina.

Taustalla helmikuun sopimus

Askel kohti sodan lopettamista otettiin helmikuussa, jolloin Yhdysvallat ja Taliban solmivat sopimuksen. Osapuolet sopivat tuolloin muun muassa, että Yhdysvallat vetää joukkonsa Afganistanista, jos Taliban myöntyy neuvotteluihin Afganistanin hallituksen kanssa.

Sodan lopettaminen Afganistanissa on yksi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin keskeisistä vaalilupauksista.

Yhdysvaltojen on määrä vetää kaikki joukkonsa alueelta toukokuuhun 2021 mennessä.

Neuvottelujen piti alkaa pian sopimuksen solmimisen jälkeen, mutta ne viivästyivät. Afganistan ja Taliban pääsivät neuvottelupöydän ääreen vasta kuukausia Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen.

Neuvottelujen aloittamista viivästytti se, että Taliban jatkoi iskujen tekemistä ja lisäksi osapuolilla oli erimielisyyksiä vankien vapauttamisesta.

Lauantain avajaisseremoniassa kuulluissa puheissa molempien osapuolten edustajat pyrkivät luomaan toiveikkuutta. Neuvotteluista odotetaan vaikeita.