Yli kuuden hengen kokoontumiset laittomiksi Britanniassa – sisäministeri kannustaa ilmoittamaan tottelemattomista naapureista

Joissain Britannian osissa kaksi nelihenkinen perhe rikkoo jatkossa lakia, mikäli he kadulla tavatessaan pysähtyvät vaihtamaan kuulumisia.

Britannia kiristi koronaviruksen takia asetettuja rajoitteita maanantaina. Yli kuuden hengen kokoontumiset sisä- ja ulkotiloissa ovat maanantaista eteenpäin kiellettyjä Englannissa ja Skotlannissa. Walesissa kielto on voimassa sisätiloissa.

Kieltoon sisältyy muutamia poikkeuksia. Se ei ole voimassa esimerkiksi kouluissa ja työpaikoilla. Häissä, hautajaisissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa saa kokoontua korkeintaan 30 ihmistä. Kiellon ulkopuolella ovat myös muun muassa pubit, ravintolat ja uskonnolliset paikat, joissa saa olla samanaikaisesti yli kuusi henkeä. Yhteen seurueeseen ei näissäkään paikoissa saa kokoontua yli kuutta ihmistä.

Kokoontumiskielto ei ole ainoastaan suositus, vaan se on kirjattu lakiin. Laki uusista kokoontumisrajoituksista astui voimaan tällä viikolla. Jatkossa rikkeistä voi saada sakkoja, joiden suuruus vaihtelee sadasta punnasta, eli reilusta sadasta eurosta, lähes 3 500 euroon.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uusien rajoitusten syynä on se, että koronatartuntojen määrä on jälleen kasvussa Britanniassa. Tapausten määrä on kasvanut voimakkaasti viime viikkojen aikana. Lisäksi Britanniassa vallitsee huoli siitä, ettei annettuja rajoitteita noudateta. BBC:n mukaan poliisi on joutunut puuttumaan lukuisiin kotibileisiin ja muihin luvattomiin kokoontumisiin.

"Se ei ole kantelua"

Britannian sisäministeri Priti Patel kannusti tiistaina brittejä soittamaan poliisille, mikäli he havaitsevat naapurinsa rikkovan ohjeita. Asiasta kertoi muun muassa The Guardian tiistaina. Patel sanoi, että viruksen leviäminen on saatava kuriin, ja siksi sääntöjä rikkovista naapureista on raportoitava.

Hän sanoi, että ilmoittaisi itsekin naapureistaan poliisille, mikäli huomaisi näiden toimivan rajoitusten vastaisesti.

– Kyse ei ole kantelusta, vaan vastuunkannosta, Patel sanoi Sky Newsille.

Myös toinen brittiministeri Kit Malthouse kannusti maanantaina englantilaisia raportoimaan tarvittaessa naapureistaan.

Sakkorangaistuksia voi saada Britanniassa myös muista koronarajoitteita koskevista rikkeistä, kuten maskipakon noudattamatta jättämisestä. Britanniassa maskin käyttö on pakollista muun muassa kaupassa asioitaessa ja julkisessa liikenteessä.

BBC kertoo, että elokuun 17. päivään mennessä Englannissa ja Walesissa oli jaettu lähes 22 000 sakkoa koronarajoitteisiin liittyen.