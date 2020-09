Näin Aleksei Navalnyi teki Venäjän aluevaaleista uudelleen merkitykselliset – "älykäs äänestäminen" piinaa Putinia tänään

Tavallisesti Venäjän vaaleista ei ole aihetta uutisoida. Valta ei niissä vaihdu, eikä vaihtoehdottoman median turruttama kansa monin paikoin osaa muuta kuin saapua viranomaisten hoputtamana uurnille nauttimaan teestä, kekseistä ja torvisoitosta.

Venäjällä todellinen oppositio on suljettu ulos politiikasta.

Systeemin ulkopuolinen oppositiopoliitikko, vallanpitäjien jatkuvasti vainoama Aleksei Navalnyi keksi pari vuotta sitten keinon, jolla vaalit voidaan kaapata Vladimir Putinia pönkittävien byrokraattien Yhtenäinen Venäjä -puolueen käsistä. Navalnyi kutsuu Yhtenäistä Venäjää "huijarien ja varkaiden puolueeksi" – ja esittää todisteita joukkueensa nettikanavilla (esimerkiksi YouTuben Navalny Live).

Rajoitetun ehdokasasettelun ja manipuloidun puoluekentän oloissa 44-vuotiaan Navalnyin idea on tappavan yksinkertainen.

Putinin vastustaja ei kehotakaan tyytymättömiä boikotoimaan vilpillisiä vaaleja. Sen sijaan oppositiopoliitikko järjestää tavan, jolla kaikki systeemin ulkopuolisten ehdokkaiden äänet keskitetään kussakin vaalipiirissä sille, jolla on paras mahdollisuus voittaa vallanpitäjien ehdokas. Tämä tehdään älypuhelinten avulla.

Navalnyin tiimi toteuttaa "älykkään äänestämisen" ideaa aseenaan Smartvote-nettisovellus, josta halukkaat saavat tietää, kenelle oman vaalipiirin protestiäänet keskitetään. Menetelmää on opposition keskuudessa arvosteltukin, mutta vääristeltyjen vaalien oloissa äänestämisen organisointi on opposition ainoita keinoja vaikuttaa.

Venäjän yhtenäisenä äänestyspäivänä 13.9.2020 käydään eri tason vaaleja maan yli 80 alueella. Moskovassa äänestäjät täyttivät lomakkeita ennakkoäänestyksen alettua perjantaina.

Navalnyin "fantastinen voitto"

Venäjän vaaleissa halutaan ylläpitää mielikuvaa, että tarjolla on vaihtoehtoja. Joillakin äänestysalueilla ehdolle on saatettu päästää kommunistien tai ultranationalistien ehdokkaita. Joissakin maan osissa ehdokkaana on myös Navalnyin omia liittolaisia.

Taktiikkaa testattiin kaupunkien paikallisvaaleissa viime vuonna. Taikuri hämmästyi itsekin, kun Moskovassa valtapuolue hävisi ison osan kaupunginduuman paikoistaan, tosin enimmäkseen kommunisteille. Systeemin ulkopuolisilla oli yhtäkkiä hämmästyttävästi 20 paikkaa 45:stä. Navalnyi nimitti strategisen äänestämisen kokeilua "fantastiseksi voitoksi".

Oppositioehdokkaiden hylkäämisestä alkaneet isohkot mielenosoitukset taltutettiin kovin ottein: ainakin tuhat ihmistä pidätettiin, ja osa sai jopa neljän vuoden vankeustuomion.

Navalnyin päämajana, kampanjatoimistona ja tiedotusvälineenä toimiva Korruptionvastaisen taistelun säätiö (FBK) joutui yhä uusien ratsioiden, oikeustoimien ja pidätysten kohteeksi.

Tämän syksyn vaalipäivän lähestyessä Navalnyi yritettiin murhata hermomyrkky Novitshokilla, kun poliitikko oli paluumatkalla Siperian Tomskista.

Moskovalaisella äänestyspaikalla käytössä on videovalvonta, mistä kertoo lappu äänestyskopin seinässä.

Älykäs äänestys käytössä Siperiassa

Tomsk on yksi älykkään äänestyksen pilottialueista tämän viikonlopun paikallisvaaleissa. Hallitus on tosin pyrkinyt estämään Smartvote-sovelluksen toiminnan ja ihmisiä hämätään valesivustoilla.

Siperiassa sijaitsee myös Venäjän asukasluvultaan kolmanneksi suurin kaupunki Novosibirsk, jossa valtapuolueen suosio rakoilee.

Tänään sunnuntaina Venäjällä päättyy kolmipäiväiseksi venytetty äänestys 39:llä maan alueista. Alueellisten johtajien ja valtuutettujen lisäksi äänestetään muun muassa neljästä valtakunnallisesta kansanedustajan paikasta. Kuvernöörin paikka on jaossa parillakymmenellä alueella, joihin kuuluvat Irkutsk, Tatarstan ja Venäjän Euroopan puolella Arkangeli.

Äänten saamisen varmistamiseksi vaaliaikaa on pidennetty. Koronavirukseen vedoten osa maan yhteensä 56 000 äänestyspaikasta on ulkotiloissa. Venäjän mittasuhteista kertovat 11 aikavyöhykettä.

Venäläiset ovat tänä vuonna äänestäneet jo Putinin haluamasta perustuslakimuutoksesta. Heinäkuun äänestys toteutui ilman kunnollista vaalitarkkailua, ja tuloksena Putinille annettiin oikeus jatkaa presidenttinä vuoteen 2036 saakka.

Yritys murhata Aleksei Navalnyi hermomyrkyllä kirvoitti 20. elokuuta katuprotestin Pietarin keskustassa. Mies piteli kylttiä, jossa luki: "Putin lakkaa yrittämästä myrkyttää ihmisiä".

Onko Valko-Venäjän toisinto mahdollinen?

Moskovassa ja joissakin aluekeskuksissa ovat kansanäänestyksestä lähtien jatkuneet Putinin vastaiset protestit. Pääkaupungissa poliisi on vienyt jopa hiljaisia protestoijia pois näyttävin pidätyksin. Venäjällä mielenosoitukseen vaaditaan poliisin lupa, eikä niitä oppositiolle myönnetä usein.

Kaukoidän Habarovskissa sen sijaan protesti jatkuu edelleen sen jäljiltä, että 9. heinäkuuta vaaleilla aiemmin valittu, muuta kuin valtapuoluetta edustava kuvernööri Sergei Furgal syrjäytettiin ja vietiin Moskovaan vankilaan murhasyytteiden nojalla.

Venäjällä pienen naapurimaan Valko-Venäjän kaltainen, koko yhteiskunnan mukaansa tempaava vaaliprotesti ei toistaiseksi näytä mahdolliselta. Navalnyi joukkoineen on kuitenkin vedonnut länsimaiden tuen odottelun sijasta tavallisiin fiksuihin venäläisiin ja siten aiheuttanut ensimmäiset isot säröt Putinin systeemiin.