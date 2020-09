Trump saapui Kenoshaan kuvernöörin estelystä huolimatta – syytti rotumellakoista mediaa, puhui jälleen "mustiin pukeutuneista rikollisista"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapui tiistaina Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevaan Kenoshan kaupunkiin siitä huolimatta, että tämän vierailun pelättiin pahentavan rotumellakoista johtuvaa kahtiajakoa kaupungissa.

Kaupungissa on nähty mielenosoituksia sen jälkeen, kun mustaihoinen Jacob Blake halvaantui valkoihoisen poliisin ammuttua häntä selkään. Kaksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui ampumisesta syttyneissä protesteissa, kun 17-vuotias valkoihoinen teinipoika ampui mielenosoittajia puoliautomaattiaseella.

Trumpin saapuessa ennen iltayhdeksää Suomen aikaa vastassa oli uutiskanava CNN:n mukaan niin Black Lives Matter -mielenosoittajia kuin Trumpin kannattajia.

Wisconsinin demokraattikuvernööri Tony Evers sekä osavaltion varakuvernööri Mandela Barnes molemmat vetosivat Trumpiin, että tämä jättäisi vierailunsa väliin.

Blaken perhe ja ystävät kritisoivat Trumpin vierailua lehdistötilaisuudessa ennen presidentin vierailua, CNN kertoo.

– Me tiedämme miksi Trump on täällä Kenoshassa tänään. (...) Hän on täällä kylvääkseen kaaosta ja pelkoa – me torjumme nämä pyrkimykset erottaa meitä, Blaken perheystävä Tanya McClean sanoo CNN:n mukaan.

McCleanin mukaan presidentti ei ole onnistunut "tarttumaan kasvavaan työttömyyskriisiin ja valtion valtuuttamaan väkivaltaan, joka kieltää mustilta amerikkalaisilta oikeuden vapauteen sekä turvalliseen ja terveelliseen elämään", CNN kirjoittaa.

Trump peräänkuuluttaa vierailulla "laki ja järjestys" -vaaliteemaansa. Wisconsin on vaa'ankieliosavaltio, jossa Trump voitti täpärästi vuonna 2016. Tällä hetkellä osavaltiossa johtaa demokraattien vastaehdokas Joe Biden.

Ohjelmassa on tapaamisia lainvalvontaviranomaisten kanssa sekä vierailuja protesteissa vaurioituneilla kohteilla.

Trump yritti myös järjestää tapaamisen Blaken perheen kanssa, perheen asianajajat kertovat Reutersin mukaan. Lopulta Trump sanoi, ettei tapaa perhettä siksi, että nämä vaativat perheen juristin läsnäoloa.

– Olen matkalla Kenoshaan, Wisconsiniin, kiittämään lainvalvojia ja kansalliskaartia hyvin tehdystä työstä. Väkivalta loppui kuusi päivää sitten sillä hetkellä, kun kansalliskaarti astui kuvioon. Kiitos! Trump twiittasi ennen lentoaan.

CNN:n mukaan Trump, joka syyttää mellakoista muun muassa demokraattien kyvyttömyyttä johtaa kaupunkeja, väittää lähettäneensä kansalliskaartin kaupunkiin. Todellisuudessa kuvernööri Evers oli aktivoinut joukot jo aiemmin, CNN kirjoittaa.

Trump syytti ennen lentoaan levottomuuksista mediaa, uutiskanava CNN kertoo.

Lisäksi Trump puhui CNN:n mukaan jälleen "lentokoneellisesta väkivaltaisista mustiin pukeutuneista rikollisista, jotka lensivät yhdessä aiheuttamaan levottomuutta", viitaten käynnissä oleviin protesteihin.

Trump väitti maanantaina Fox Newsin haastattelussa, että lentokoneellinen mustiin univormuihin pukeutuneita sekä "vaikka miten" aseistautuneita "roistoja" suunnitteli republikaanien puoluekokouksen sabotoimista. Trump ei ole tarjonnut väitteensä tueksi todisteita tai yksityiskohtia.

