Satoja ihmisiä kansanmurhassa pelastanut "Hotelli Ruandan" sankari pidätettiin

Ruanda ilmoitti pidättäneensä Paul Rusesabaginan epäiltynä terrorismista, kertoivat muiden muassa Reuters ja CNN. Hän tuli kuuluisaksi pelastettuaan Ruandan kansanmurhan aikana satoja ihmisiä johtamaansa Milles Collines -hotelliin Kigalissa.

Vuoden 1994 tapahtumista tehtiin kymmenen vuotta myöhemmin ilmestynyt elokuva Hotelli Ruanda, jossa Rusesabaginaa esitti Don Cheadle. Hän oli suorituksestaan ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi.

Elokuvassa kerrotaan, miten hotellinjohtajana toiminut Rusesabagina suojeli asemansa ja hutu-johtajiin luomiensa suhteiden avulla tutseja, jotta näitä ei murhattaisi.

Hän muutti ulkomaille kansanmurhan ja salamurhayrityksen jälkeen.

Käsiraudoissa kameroiden eteen

Maanantaina Ruandan poliisi marssitti 66-vuotiaan Rusesabaginan käsiraudoissa lehdistön eteen kuvattavaksi.

Rusesabaginalla oli kasvoillaan hengityssuojain ja hän ei puhunut. Hän on sanonut aiemmin joutuneensa mustamaalauskampanjan uhriksi Ruandassa.

Viranomaisten mukaan Rusesabaginaa vastaan nostetaan useita syytteitä liittyen terrorismiin, sen rahoitukseen ja murhiin.

Viranomaiset kertoivat Twitterissä, että Rusesabaginasta oli tehty kansainvälinen pidätysmääräys ja että hänet otettiin kiinni kansainvälisen yhteistyön avulla.

Rusesabaginalla on yhteyksiä Belgiaan, jonka viranomaiset sanoivat CNN:n mukaan, ettei häntä otettu kiinni Belgiassa.

Rusesabagina on kritisoinut voimakkaasti Rundan presidentti Paul Kagamea itsevaltiudesta. Kagame puolestaan on arvostellut Rusesabaginaa siitä, että tämä yrittää tehdä tiliä kansanmurhalla. Kagame on syyttänyt Rusesabaginan johtavan Ruandan kapinallisjoukkoja ulkomailta.

Vuonna 2005 Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush myönsi Rusesabaginalle vapausmitalin, joka on Yhdysvaltojen arvostetuin siviileille myönnettävä kunnianosoitus.

Perhe sokissa

Rusesabaginan poika Trésor Rusesabagina sanoi CNN:n haastattelussa, että perhe on sokissa pidätyksestä ja että syytteet ovat tuulesta temmattuja.

Hänen mukaansa perhe oli puhunut viimeksi Paul Rusesabaginan kanssa puhelimessa torstaina, jolloin tämä oli Dubaissa. Hän ei tiennyt, miksi isä oli matkustanut sinne.

CNN ei tavoittanut Arabiemiraattien viranomaisia kommentoimaan tietojaan. Trésor Rusesabagina pyysi Yhdysvalloilta apua isälleen.

– Joissakin paikoissa ajattelu on rikos. Isäni on syyllistynyt ainoastaan rohkeuteen puhua ääneen. Pidätys on tietysti poliittinen. He pelaavat sellaisia pelejäm hän sanoi viitaten presidentti Kagamen johtamaan Ruandan hallitukseen.

Ruandan vuoden 1994 kansanmurhassa hutut murhasivat sadan päivän aikana noin 800 000 tutsia ja maltillista hutua. Kansainvälinen yhteisö ei juuri puuttunut tapahtumiin.