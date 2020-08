Ruotsin Malmössä sadat protestoivat kaduilla – poliiseja heitetty kivillä ja palavilla esineillä

Malmö/Helsinki

Ruotsin Malmössä sadat ihmiset ovat mellakoineet ja polttaneet rojua perjantai-iltana alkaneissa protesteissa. Ruotsin yleisradio SVT kertoo, että kaduilla on ammuttu muun muassa ilotulitteita.

Pieni osa mielenosoittajista on heittänyt poliiseja muun muassa palavilla esineillä ja kivillä. Lisäksi poliisi- ja pelastusajoneuvoja on vahingoitettu. Myös useita autoja on sytytetty palamaan.

Poliisin ja medioiden mukaan Malmön kaduilla on ollut noin 300 protestoijaa.

SVT kirjoittaa, että vielä yhdentoista aikaan illalla tilanne ei poliisin mukaan ollut hallinnassa. Yhdentoista aikaan poliisin tietoon ei ollut tullut loukkaantumisia.

Protestit alkoivat sen jälkeen, kun Malmössä poltettiin muslimien pyhäkirja Koraani.

Moni SVT:n paikan päällä haastattelema kertoi kanavalle olevan harmissaan tilanteesta ja huolissaan siitä, miten se vaikuttaa kuvaan muslimeista.

Tanskalaisen äärioikeistolaisen johtajan saapuminen Ruotsiin estettiin

Aiemmin perjantaina Ruotsi antoi tanskalaisen äärioikeistolaisen puolueen puheenjohtajalle Rasmus Paludanille kahden vuoden maahantulokiellon. Hänen oli tarkoitus osallistua Malmössä muslimeita vastustavaan mielenosoitukseen. Paludan pyysi, että mielenosoittajat polttaisivat protestissa Koraanin.

Malmön poliisista kerrottiin uutistoimisto AFP:lle, että Paludanin uskottiin rikkovan Ruotsin lakeja.

– Oli myös olemassa riski, että hänen käytöksensä uhkaisi yhteiskuntaa.