Maapallon uusiutuvat luonnonvarat kulutettiin loppuun tänään – korona siirsi ylikulutuspäivää kolmella viikolla eteenpäin

Maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu loppuun tänään lauantaina. Päivämäärä on siirtynyt reilut kolme viikkoa eteenpäin koronapandemian vuoksi. Sen on arvioitu pienentäneen ihmiskunnan ekologista jalanjälkeä 9,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Ylikulutuspäivä siirtyi tilapäisesti koronapandemian vuoksi, mutta meidän tulee löytää ratkaisuja vähentää pysyvästi luonnonvarojen kulutusta ja siirtyä kiertotalouteen myös koronakriisistä toivuttaessa ja sen jälkeen, sanoo ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.

– Konkreettisia keinoja tähän siirtymään tarjoaa ympäristöministeriön kestävän elvytyksen työryhmän väliraportti elvytystoimista, jotka vauhdittavat Suomen siirtymistä kohti ilmastoneutraalia kiertotaloutta, edistävät luonnon monimuotoisuutta ja luovat uusia työpaikkoja, jatkaa Mikkonen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Luonnonvarat kulutetaan loppuun vajaassa kahdeksassa kuukaudessa, vaikka niiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona kulutuksemme ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Laskelmien mukaan tarvitsisimme tänä vuonna 1,6 maapalloa nykyisen kulutuksemme aiheuttaman taakan kantamiseen. Suomalaisten laskennallinen ylikulutuspäivä oli tänä vuonna jo 5. huhtikuuta. Päivämäärä oli sama kuin edellisenä vuonna.

Ylikulutuspäivä perustuu Global Footprint Network -verkoston laskelmiin YK:n tilastotietojen perusteella. Ylikulutuspäivää ovat siirtäneet erityisesti puutuotteiden kulutuksen väheneminen ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen muun muassa liikenteessä, teollisuudessa sekä sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Ympäristöministeriö laatii parhaillaan strategista kiertotalouden edistämisohjelmaa Suomelle. Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja säästää luonnonvaroja sekä samalla torjua ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin.

Kiertotalousohjelman valmisteluun voi osallistua kaikille avoimessa verkkoaivoriihessä. Verkkoaivoriihessä on ollut keskustelua muun muassa Suomen ylikulutuspäivän jättämisestä historiaan vuoteen 2035 mennessä.

Ministeriöiden laatima ehdotus Suomen strategisen kiertotalouden edistämisohjelmaksi vuoteen 2035 valmistuu tänä vuonna, ja sen hyväksyy valtioneuvosto.