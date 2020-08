Moottoritiellä Berliinissä törmäillyttä epäillään islamistisesta motiivista – mies oleillut myös Suomessa

Berliini

Saksan viranomaiset epäilevät Berliinissä moottoritiellä törmäilyttä miestä islamistisesta motiivista. Poliisin mukaan mies aiheutti kolme kolaria tiistai-iltana Autobahn 100:lla Tempelhof-Schönebergin alueella. Yhteentörmäyksissä loukkaantui kuusi ihmistä, joista kolme vakavasti.

Islamistisen hyökkäyksen mahdollisuutta ei voida sulkea pois, mutta tapauksessa on myös viitteitä mielenterveysongelmista, syyttäjät kertoivat keskiviikkona. Heidän mukaansa mies oli yrittänyt osua autollaan erityisesti moottoripyöräilijöihin.

Paikallisten mediatietojen mukaan kolmekymppinen irakilaismies huusi "Allahu Akbar" noustuaan lopulta ulos kolhiintuneesta autosta ja väitti, että hänellä on jotain vaarallista ajoneuvossa olevassa metallilaatikossa. Poliisin avattua laatikon painevesisuihkun avulla sisältä paljastui vain työkaluja.

Helsingin Sanomat uutisoi, että epäillyllä on suomikytköksiä. Lehden mukaan epäilty on viisi vuotta sitten julkaissut Facebookissa itsestään kuvan, jossa hän on suomalaisessa vastaanottokeskuksessa. Taustalla kuvassa näkyvät Suomessa vierailulla ollut silloinen YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja Suomen sisäministeri Petteri Orpo (kok).

Uutistoimisto DPA:n mukaan epäilty oli ladannut sosiaaliseen mediaan uskonnollisia iskulauseita sekä kuvia Opel Astra -autostaan. Tutkijat eivät ole toistaiseksi löytäneet miehen taustalta yhteyksiä terroristijärjestöihin.

Miehen törmäily sulki vilkkaan moottoritien tunneiksi ja aiheutti pahan ruuhkan.