Tuore tutkimus: pingviinit eivät olekaan lähtöisin Etelämantereelta, vaan Australiasta ja Uudesta-Seelannista

Mielikuva pingviineistä kertoo niiden hyppelevän hyytävään mereen ikijään vallassa olevalta Etelämantereelta.

Tuore tutkimus osoittaa kuitenkin, että pingviinit ilmestyivät ensin Australiaan ja Uuteen-Seelantiin, mistä ne muuttivat myöhemmin Etelämantereen vesille.

Tutkimuksesta kertoo CNN.

Tutkimuksessa analysoitiin verinäytteitä kaikkiaan 18:lta eri pingviinilajilta. Lintujen perimää analysoitiin Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä.

"Tuloksemme antavat ymmärtää, että pingviinit ovat alkuperältään mioseenikaudelta Uudesta-Seelannista ja Australiasta, eivät Etelämantereelta kuten aiemmin ajateltiin", kerrottiin tutkimuksessa, jonka tulokset julkaisi maanantaina Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Pingviinit asustivat ensin lauhkeassa ympäristössä, ja sitten ne levisivät kylmille Antarktiksen vesille".

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaksi lajia erkaantui varhain

Pingviinit ilmaantuivat maailmaan noin 22 miljoonaa vuotta sitten. Sen jälkeen kuningas- ja keisaripingviinit erkaantuivat ja muuttivat Etelämantereen vesille ilmeisesti siksi, että siellä oli runsaasti niiden ravintoa.

Tutkimustulokset kannattavat teoriaa, jonka mukaan kuningas- ja keisaripingviinit eivät ole muiden pingviinien "sisarryhmä".

Noin 12 miljoonaa vuotta sitten Draken väylä avautui kokonaan Etelämantereen ja Etelä-Amerikan eteläkärjen välille. Tämä mahdollisti sen, että pingviinit levittäytyivät laajemmin Eteläisen Jäämeren saarille sekä lämpimämmille Etelä-Amerikan ja Afrikan vesille.

Aikojen kuluessa pingviinit ovat sopeutuneet elämään monenlaisissa olosuhteissa lämpimästä Australiasta hyytävän kylmään Etelämantereeseen.

– Haluamme kuitenkin korostaa, että pingviineiltä kesti miljoonia vuosia asuttaa näin erilaiset ympäristöt. Sillä nopeudella, mitä valtameret nyt lämpenevät, pingviinit eivät pysty sopeutumaan tarpeeksi nopeasti muuttuvaan ilmastoon, sanoi yksi tutkimuksen johtajista, yhdistävän biologian professori Rauri Bowie CNN:n mukaan.