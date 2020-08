Kreikka on hylännyt yli tuhat siirtolaista merelle

Kreikka on viime kuukausina käännyttänyt ja kuljettanut avomerelle salaa yli tuhat turvapaikanhakijaa, joista monet on hylätty kumiveneisiin Kreikan aluevesien rajoille.

Kreikan salaisista toimista uutisoi yhdysvaltalaislehti New York Times, joka perustaa juttunsa kolmen kansalaisjärjestön tietoihin, kahden tutkijan selvityksiin ja Turkin rannikkovartiostolta saatuihin tietoihin sekä kymmeniin videotodisteisiin käännytyksistä.

Lehden mukaan Kreikan viranomaiset ovat kuljettaneet merelle ainakin 1 072 turvapaikanhakijaa.

Näiden turvapaikanhakijoiden joukossa on ollut ainakin kaksi sylivauvaa.

Erillisiä kuljetuksia merelle on tehty maaliskuusta lähtien ainakin 31 kertaa. New York Times on nähnyt kuva- tai videomateriaalia kaikista 31 tapauksesta.

Kreikan viranomaiset ovat kuljettaneet turvapaikanhakijoita useimmiten Kreikan ja Turkin aluevesien rajalle. Turkin rannikkovartiosto on pelastanut monet Kreikan merelle hylkäämistä ihmisistä.

Turvapaikanhakijoiden käännyttäminen merelle viemällä on kansainvälisen oikeuden vastaista, NYT:n haastattelemat asiantuntijat sanovat.

– Tällaiset käännytykset ovat täysin lainvastaisia sekä kansainvälisen oikeuden että eurooppalaisen lainsäädännön mukaan, NYT:n haastattelema kansainvälisen oikeuden professori ja YK:n entinen asiantuntija François Crépeau sanoo.

Kreikan hallitus on kiistänyt, että maa tekisi laittomia turvapaikanhakijoiden käännytyksiä.

Hallituksen tiedottajan mukaan Kreikalla ei ole ollut salaisia käännytysoperaatioita.

– Selvitykset todistavat, että Kreikalla on puhdas historia kansainvälisen oikeuden, sopimusten ja käytäntöjen noudattamisessa. Tämä koskee myös siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita, hallituksen tiedottaja sanoi NYT:lle.

Heinäkuun lopussa merelle Rodoksen saarelta kuljetettu syyrialainen Najma al-Khatib kertoo NYT:lle, että Kreikan poliisi väitti siirtävänsä hänet ja 22 muun henkilön ryhmän Rodokselta toiseen vastaanottokeskukseen.

Ryhmä kuljetettiin kahdella veneellä merelle, jossa turvapaikanhakijat siirrettiin lauttoihin ja kumiveneisiin lähellä Turkin ja Kreikan aluevesien rajaa. 23 henkilön ryhmässä oli myös kaksi vauvaa.

Turvapaikanhakijoita kuljettaneet poliisit olivat al-Khatibin ja neljän muun NYT:n haastatteleman henkilön mukaan pukeutuneet kasvot peittäviin asuihin.

Lautoissa ja kumiveneissä, joihin turvapaikanhakijat jätettiin, ei ollut moottoreja eikä peräsimiä eli niitä ei kyetty ohjaamaan lainkaan.

Al-Khatibin mukaan osa lautoista täyttyi osittain vedellä ennen kuin Turkin rannikkovartiosta pelasti turvapaikanhakijaryhmän merestä samana yönä.

Välimeren yli Eurooppaan pyrkivistä turvapaikanhakijoista enemmistö saapuu Kreikkaan ja Italiaan.

Kreikka on vuosien ajan vaatinut muita EU-maita ottamaan vastaan pakolaisia, jotka ovat alun perin saapuneet Kreikkaan.

Maaliskuussa Kreikan rajalle pyrki tuhansia turvapaikanhakijoita Turkista, joka päästi siirtolaiset kulkemaan vapaasti Kreikan-vastaiselle rajalleen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkasi Eurooppaa "pakolaisaallolla" ja EU:n ja Turkin välisen pakolaissopimuksen lakkauttamista, jos EU ei maksa Turkille lisää.

Tuolloin valtaosa EU-maista osoitti hiljaista hyväksyntää Kreikan koville turvapaikanhakijoihin kohdistuville otteille.