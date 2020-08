Pelastakaa Lapset -kansalaisjärjestö tiedottaa, että tänään on todettu ensimmäinen koronatartuntatapaus Syyrian al-Holin leirin asukkaiden keskuudessa. Aikaisemmin on raportoitu koronavirustapauksia vain leirin terveydenhuoltohenkilökunnalla. Kokonaisuudessaan Koillis-Syyriassa COVID-19 tartuntatapausten määrä on noussut yli sadan.

– COVID-19 puhkeaminen al-Holin –leirillä tulee olemaan erittäin haastavaa huomioiden kuinka ylikansoitettu leiri on ja kuinka vähän siellä elävillä perheillä on käytössään vettä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja suojaimia sekä pääsyä testeihin. Leirillä asuu tällä hetkellä yli 65 000 ihmistä, toteaa Pelastakaa Lasten Syyrian avustustyön johtaja Sonia Khush.

Pelastakaa Lapset -järjestö ennakoi tapauksia tulevan lisää. Tiedotteen mukaan pyritään toimiin, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan rajoittaa ja minimoida erityisesti lapsiin kohdistuvia haittavaikutuksia, kuten eristämistoimia ja koulutuspaikkojen sulkemisia.

–Tämä kriisi kohdistuu erityisesti lapsiin, kaikilla mahdollisilla tavoilla. Viruksen puhkeaminen leirillä vaikuttaa jopa 43 000 lapseen, kertoo Khush.

Järjestö on huolissaan leirillä elävien lasten valmiiksi heikosta vastustuskyvystä ja siitä, kuinka he tulevat selviämään seuraavien viikkojen henkisestä kuormituksesta.

Järjestö vaatii avustustyöntekijöille esteetöntä pääsyä alueen yhteisöjen luo. Avustusjärjestöt tarjoavat esimerkiksi tietoa taudin ehkäisemisestä sekä jakavat saippuaa ja muita hygieniatarvikkeita.

–Taudin laajamittainen puhkeaminen heikossa asemassa olevien yhteisöjen parissa al-Holin leirillä olisi katastrofi, johon meillä ei ole varaa, varoittaa Khush.