"Ehkä jossain kolmannen maailman maassa on tällaista" – mediamoguli ja kuusi muuta pidätettiin Hongkongissa

Hongkongissa pidätettiin maanantaina seitsemän ihmistä tuoreen turvallisuuslain nimissä.

Tunnetuin pidätetyistä on 71-vuotias mediamoguli Jimmy Lai, jota epäillään juonittelusta vieraiden valtioiden kanssa. Poliisi teki maanantaina laajoja kotietsintöjä Lain Apple Daily -sanomalehden toimitiloissa.

Lai on yksi Hongkongin tunnetuimpia demokratia-aktivisteja ja Kiinan keskushallinnon kiivas kriitikko. Hänen pidätyksensä ja demokratiamielisen opposition vaientaminen on kasvattanut huolta vapauksista, jotka Kiina lupasi Hongkongin asukkaille alueen palautuessa Britannialta Kiinalle vuonna 1997.

– Se vahvistaa pahimpia pelkojamme, että turvallisuuslakia käytetään opposition vaientamiseen ja lehdistönvapauden kaventamiseen. Jimmy Lai pitäisi vapauttaa välittömästi ja kaikki syytteet hylätä, amerikkalaisen Committee to Protect Journalism -järjestön Aasian ohjelmakoordinaattori Steven Butler sanoo uutistoimisto Reutersille.

Apple Dailyn päätoimittaja Ryan Law sanoo, ettei poliisioperaatiolla hiljennetä lehteä.

Pidätettyjä voi tulla lisää

Kesällä pikavauhtia säädetty turvallisuuslaki teki rangaistavaa kaikesta, jonka Kiina näkee kumouksellisuutena, yrityksenä irtautua Kiinasta, terrorismina tai salaliittona vieraiden valtioiden kanssa. Lain rikkomisesta voidaan tuomita elinkautiseen.

Turvallisuuslain kannattajien mukaan se tuo vakautta pitkään mielenosoitusten näyttämönä toimineeseen Hongkongiin. Lain vastustajien mukaan se tuhoaa vapaudet.

Nyt pidätetty Jimmy Lai on vieraillut useasti Yhdysvalloissa, jossa hän on tavannut virkamiehiä sekä ulkoministeri Mike Pompeon. Hän on pyytänyt kansainvälistä tukea Hongkongin demokratialle, mikä on saanut Kiinan keskushallinnon kutsumaan häntä petturiksi.

Lain lisäksi pidätettiin kuusi muuta. Kaikki pidätetyt ovat 39–72-vuotiaita miehiä. Poliisin mukaan pidätyksiä tulee mahdollisesti vielä lisää.

Apple Dailyn mukaan pidätettyjen joukossa on myös Jimmy Lain poika Ian.

Etsinnästä livelähetys

Apple Daily julkaisi Facebook-sivullaan livestreamin, jolla kymmenet poliisit tulivat toimitukseen. Videolla näkyi kymmeniä poliiseja, jotka pyörivät toimituksessa ja tutkivat papereita.

Henkilökunnalta vaadittiin henkilöllisyystodistuksia ja toimituksen johdon toimistoja sinetöitiin. Myöhemmin poliisi toi toimitukseen kasan tyhjiä muovilaatikoita.

Jimmy Lai tuotiin myöhemmin toimitukseen käsiraudoissa. Yksi toimittajista kysyi, mitä Lai ajattelee pidätyksestään?

– Heidän täytyy pidättää minut. Mitä voin ajatella, Lai vastasi.

Poliisin mukaan heillä oli oikeuden määräämä etsintälupa. Uusi turvallisuuslaki tosin antaa heille luvan kotietsintään myös ilman lupaa, jos olosuhteet ovat poikkeukselliset. He saavat myös takavarikoida asiakirjoja, välineitä ja rahaa.

Myös muita kotietsintöjä

Apple Dailyn työntekijä kertoi uutistoimisto Reutersille, että lehden johto oli poliisitoimien kohteena. Myös johtohenkilöiden koteihin tehtiin etsintöjä.

– Järjestämme lakimiehiä puolustaaksemme itseämme. Näemme tämän suorana häirintänä, työntekijä sanoi.

Hongkongin journalistiyhdistyksen puheenjohtaja Chris Yeung on puolestaan kuvaillut tapahtumia kamaliksi.

– Ehkä jossain kolmannen maailman maassa on ollut tällaista lehdistönvapauden tukahduttamista. En osannut odottaa sitä Hongkongissa, Yeung sanoo.

Lai pidätetty aiemminkin

Jimmy Lai on pidätetty myös aiemmin tänä vuonna. Tuolloin häntä syytettiin laittoman kokoontumisen järjestämisestä. Tuolloin pidätettiin myös muita johtavia aktivisteja. Syytteet koskivat viime vuoden mielenosoituksia.

Toukokuussa Reutersille antamassaan haastattelussa Lai sanoi pysyvänsä Hongkongissa ja jatkavansa taistelua demokratian puolesta. Hän uskoi olevansa yksi uuden lainsäädännön kohteista.

Ennen maanantain pidätyksiä uuden turvallisuuslain nojalla on pidätetty 15 ihmistä. Osa heistä on alaikäisiä.

Uusi laki on saanut osan aktivisteista pakenemaan maasta ja lopettamaan yhdistyksiään.

Viikonloppuna Yhdysvallat asetti pakotteita Hongkongin johdolle mukaan lukien hallintojohtaja Carrie Lamille.