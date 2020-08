Oli "puhdas onni", että WHO:n pääjohtaja Tedros selvisi lapsena taudista – nyt hän taistelee koronavirusta vastaan ilman Yhdysvaltain rahoitusta

Ennen valintaansa Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtajaksi toukokuussa 2017 etiopialainen Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi puheessaan hänen elämänsä suunnan muuttaneesta tapahtumasta.

Tedros oli seitsemänvuotias, kun hänen nuorempi veljensä kuoli "tautiin, johon moni muukin lapsi kuoli Afrikassa", hän kertoi CNN:n mukaan. Hän sanoi, että yhtä hyvin hän itse olisi voinut kuolla tuohon tautiin. Oli "puhdas onni", että hän selviytyi pyrkimään maailmanlaajuisen järjestön johtajan rooliin.

Tedros, 55, kasvoi "tietäen, että henkiinjääminen aikuisuuteen ei ole itsestään selvää ja että ihmisten köyhyyttä ei pidä hyväksyä".

Hänet tunnetaan etunimellään, kuten Etiopiassa on tapana.

Nyt Tedros on WHO:n pääjohtaja, jolla on pääsy maailman johtajien puheille milloin tahansa. Syynä tähän on maailmaa kourissaan pitävä koronavirusepidemia, jonka WHO julisti 30. tammikuuta pandemiaksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tällainen huippuvirka tällaisena hetkenä kerää myös kritiikkiä. WHO:n tärkein rahoittaja Yhdysvallat erosi presidentti Donald Trumpin johdolla järjestöstä heinäkuussa, koska WHO Trumpin mukaan nöyristelee Kiinaa, josta koko pandemia on lähtöisin. Nyt Tedros joutuu taistelemaan covid-19-tautia vastaan ilman Yhdysvaltain merkittävää rahoitusta.

Tedros on ensimmäinen afrikkalainen WHO:n johdossa. Hän ryhtyi virkaan luvaten uudistaa järjestön ja käydä tarmolla miljoonia ihmisiä vuosittain tappavien tautien kuten malarian, tuhkarokon ja hiv/aidsin kimppuun.

Etiopialainen on opiskellut terveydenhoitoa Tanskassa, missä hän tajusi, miten paljon paremmin asiat voisivat olla myös Etiopiassa, kertoo BBC.

Hänestä tuli maansa terveysministeri vuonna 2005. Hän oli vaikuttamassa siihen, että maan lapsikuolleisuus väheni kahdella kolmasosalla, hiv-infektioiden määrä väheni 90 prosenttia ja malariakuolleisuus 75 prosenttia.

Tedrosin sanotaan kuitenkin myös yrittäneen estää toimittajia kirjoittamasta epäillyistä koleratapauksista maassa.

"Hänen strategianaan on ohjata Kiina läpinäkyvyyteen ja kansainväliseen yhteistyöhön eikä niinkään kritisoida hallitusta." Lawrence Gostin Kansainvälisen terveyslain professori Georgetownin yliopistossa.

Ystävällisesti ja hillitysti käyttäytyvän miehen ulkokuoren alla piilee varsin määrätietoinen ihminen. WHO-viran myötä Tedrosin karismaattisuus on huomattu laajemminkin.

– Tedrosista tuli jonkinlainen supertähti. Hän oli rocktähti terveysalalla, kaikki rakastivat häntä, ei vain siksi että hän oli niin karismaattinen ja loistava, vaan koska hän miehenä asetti perheen, lapset ja naiset etusijalle, sanoi CNN:lle Tedrosin kanssa työskennellyt Peggy Clark, joka johtaa Aspen Global Innovators -ryhmää.

Etiopialaisen ura WHO:n johdossa ei tosin alkanut lupaavalla tavalla. Heti ensimmäisenä vuonna hän nimitti Zimbabwen pahamaineisen presidentin Robert Mugaben järjestön hyväntahdon lähettilääksi. Tämä raivostutti länsimaiset rahoittajat ja aktivistit ja hän joutui perumaan päätöksen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tedrosin johdolla WHO sai myöhemmin kuriin ebola-epidemian Kongon demokraattisessa tasavallassa. Häntä kiiteltiin erityisesti siitä, että hän kävi paikan päällä useaan kertaan johtamassa ebolan vastaisia toimia.

Kun viime talvena Kiinasta kantautui tietoja uudesta koronaviruksesta, Tedros matkusti nopeasti Pekingiin selvittämään tilannetta.

– Hänen strategianaan on ohjata Kiina läpinäkyvyyteen ja kansainväliseen yhteistyöhön eikä niinkään kritisoida hallitusta, sanoi BBC:lle Lawrence Gostin, joka on Kansainvälisen terveyslain professori Georgetownin yliopistossa.

Tedros sai osakseen kritiikkiä hänen kehuttuaan Kiinan toimia koronavirusta vastaan. Trumpin mukaan hän viivytteli asian vakavuudesta kertomisessa muulle maailmalle.

– Olin yksi ensimmäisistä, joka kehotti häntä julistamaan pandemian, sanoo Gostin.

– Tämän jälkeen viive oli vain lyhyt, enkä usko sillä olleen mitään vaikutusta covid-19:n kehitykseen.