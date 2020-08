Suomi lähettää pelastustoiminnan asiantuntija- ja materiaaliapua Libanoniin räjähdysonnettomuuden takia

Sisäministeriö tiedottaa, että se on päättänyt lähettää Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta asiantuntija- ja materiaaliapua Beirutiin räjähdysonnettomuuden takia. Libanon on pyytänyt kansainvälistä apua tilanteen hoitamiseen EU:n pelastuspalvelumekanismilta, johon Suomi kuuluu.

Suomi lähettää Beirutiin kansainväliseen pelastustoimintaan koulutetun Finn Rescue - Technical Assistance and Support Teamin (TAST). Tiimin tehtäviin alueella kuuluu muun muassa kansainvälistä apua koordinoivan tiimin tukeminen.

Materiaaliapuna Suomi lähettää muun muassa lääkintä- ja hygieniatarvikkeita. Libanonin viranomaiset ovat pyytäneet materiaaliapua EU-mailta, koska räjähdysonnettomuuden vahingot ovat mittavat.

Beirutissa 4. elokuuta tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa on kuollut ainakin yli sata ihmistä ja loukkaantui tuhansia. Vahinkojen arvioidaan kattavan yli puolet kaupungin pinta-alasta.

Avustusmateriaali lähetetään EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta osana unionin yhteistä avustustehtävää. Sisäministeriö on tehnyt yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa tarvikkeiden hankinnassa ja kuljetuksessa.

Suomi on aktiivinen asiantuntija-avun lähettäjä

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat resurssit eivät riitä.

Suomi on yksi EU:n pelastuspalvelumekanismin aktiivisimmista maista asiantuntija-avun lähettämisessä.

Avun lähettämisestä päättää sisäministeriö. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja logistiikasta sekä kansainvälisen pelastustoiminnan käytännön toteuttamisesta.

Suomen World Vision käynnistää hätäapukeräyksen

Myös Suomen World Vision tarjoaa apuaan. Se käynnistää hätäapukeräyksen lasten ja perheiden auttamiseksi Beirutissa.

Arvioiden mukaan kadonneita on yhä satoja ja vähintään 300 000 on menettänyt kotinsa.

– Rakennukset ovat tuhoutuneet tai vahingoittuneet asuinkelvottomiksi ja perheillä on pulaa perustarvikkeista. Ihmiset ovat joutuneet etsimään suojaa kouluista, muista julkisrakennuksista tai sukulaisten luota, sanoo World Visionin humanitaarisen avun päällikkö Miikka Niskanen.

Tuhojen laajuuden arviointi on käynnissä, mutta Suomen World Vision arvioi, että jopa puoli miljoonaa ihmistä tarvitsee hätäapua räjähdyksen takia.

Suurin tarve on ruoka-avulle, turvallisille majoitustiloille ja hygieniatarvikkeille. Lisäksi erityisesti lapset tarvitsevat psykologista tukea traumasta selviämiseen. Myös henkilökohtaisista suojavälineistä on pulaa pandemian keskellä.

– Tämä on valtava isku Libanonille, missä on jo valmiiksi erittäin vaikea tilanne. Korona on pistänyt terveydenhuoltosektorin koville. Lisäksi maan väestöstä vajaa kolmannes on pakolaisia, suurin osa Syyriasta, Niskanen jatkaa.

World Vision on työskennellyt Libanonissa vuodesta 1975. Räjähdyksen vaikutusalueella on käynnissä kaksi järjestön avustusohjelmaa.