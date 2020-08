Beirutissa räjähtänyttä ainetta valvotaan Suomessa tiukasti – "En näe, että Suomessa voisi tapahtua"

Beirutin tiistaisen räjähdyksen aiheuttajaksi on varmistunut ammoniumnitraattivaraston räjähtäminen. Ammoniumnitraattia käytetään myös Suomessa raaka-aineena lannoite- ja räjähdeteollisuudessa.

Ylitarkastaja Aki Ijäs Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista muistuttaa raaka-aineen säilömisen olevan Suomessa tiukasti säänneltyä. Suomessa ammoniumnitraattivarastot ovat Beirutissa räjähtäneeseen määrään verrattuina pieniä. Lisäksi varastoja ei saa pitää asutuksen lähellä.

– En näe, että Suomessa voisi tapahtua ainakaan tällaisen mittakaavan ammoniumnitraattionnettomuutta. Suomessa on säädelty aika tarkkaan, kuinka paljon saa varastoida ja millä etäisyydellä asuinrakennuksista, teistä tai kokoontumispaikoista. Tällä minimoidaan vaikutuksia, jos pahin vaihtoehto eli onnettomuus sattuisikin, Ijäs kommentoi.

Myydään vain ammattilaisille

Lannoituksessa käytettävissä lopputuotteissa ammoniumnitraatin määrä on niin pieni, että lannoitteet eivät sellaisinaan sovellu räjähteiksi. Ammoniumnitraattia sisältävien lannoitteiden säilyttämisestä on siitä huolimatta omat ohjeensa.

– Lannoitteissa on niin paljon muita komponentteja, ettei se ole enää sillä tavalla räjähtävää. Ammoniumnitraatin osuus niistä on jo pienempi, Ijäs kuvailee.

Suomessa valmistettujen lannoitteiden typpipitoisuus on korkeintaan 28 prosenttia. Vähintään 16 prosenttia ammoniumnitraattityppeä sisältäviä lannoitteita myydään vain maanviljelijöille ja muille ammattilaisille.

Teollisuuden käyttämää ammoniumnitraattia kuitenkin liikkuu Suomen liikenteessä.

– Vaarallisten aineiden kuljettamiselle on omat määräyksensä, joita valvovat Traficom, poliisi ja muut tahot. Me Tukesissa katsomme, että varastopaikat ovat asianmukaiset ja niissä on riittävät etäisyydet ympäristöön.